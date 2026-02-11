James Van Der Beek quedó en la RUINA intentando curarse del CÁNCER

Desde que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2023, James Van Der Beek se convirtió en un símbolo de resiliencia. Sin embargo, la batalla del actor no solo fue física, sino también financiera. En 2024, la estrella de la mítica serie juvenil “Dawson’s Creek” confesó que los costos de los tratamientos eran tan elevados que se vio obligado a tomar decisiones drásticas para costear su salud.

¿Cuáles fueron los objetos que tuvo que subastar James Van Der Beek para costear su tratamiento contra el cáncer?

A partir de 2025, Van Der Beek comenzó a subastar objetos emblemáticos de su trayectoria artística para intentar vencer la enfermedad. Entre las piezas más valiosas se encontraba el icónico collar que su personaje, Dawson, le regala a Joey Potter (Katie Holmes) en el baile de graduación; una joya valorada por People entre los $26.400 y $52.800 dólares. También vendió el atuendo original de piloto de la serie por $4.000 dólares, además de diversos accesorios del set.

En aquel momento, el actor expresó con nostalgia: “He estado guardando estos tesoros durante años... y con todos los giros y vueltas inesperados que la vida me ha presentado recientemente, está claro que el momento es ahora”.

¿Qué edad tenía James Van Der Beek cuando murió?

La mañana de este 11 de febrero de 2026, el portal TMZ confirmó la noticia que nadie quería escuchar: James Van Der Beek falleció a los 48 años. Su familia difundió un comunicado cargado de dolor:

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él pasó sus últimos días con coraje, fe y gracia... Por ahora, pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

¿Cuántos hijos deja James Van Der Beek?

El actor, que estaba casado desde 2010 con Kimberly Van Der Beek, deja un vacío inmenso en sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

Su última publicación en redes sociales dejó una reflexión que hoy cobra un matiz profético sobre los ciclos de la vida y la necesidad de descanso: “¿Por qué celebramos el Año Nuevo en pleno invierno? ¿Por qué celebramos nuevos comienzos en un momento en el que la naturaleza descansa? Los animales hibernan, las aves vuelan al sur...”.

