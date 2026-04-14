The Boys 5: 7 veces en las que Homelander pudo terminar con Butcher pero no quiso, no te pierdas el estreno del tercer capítulo de la nueva temporada

La temporada 5 de The Boys la puedes ver en Amazon Prime Video, y la fecha y hora de estreno del tercer capítulo es este miércoles 15 de abril en punto de las 2:00 horas tiempo del centro del país. Por otro lado, aunque parezca que Butcher es el perfecto rival de los Super, la realidad es que, existen 7 razones por las que Homelander no ha querido terminar con la vida de este personaje.

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7 razones por las que Homelander no ha querido terminar con Butcher

1.-Homelander es el Super más poderoso en la serie y cómics de The Boys, y desde que Butcher secuestra a Traslucido, hay una escena donde llega este personaje con la bandera de Estados Unidos, quien puede oir, pero se va porque Frenchie supo actuar bien.

2.-Uno de los ejemplos más claros de que Homelander no ha querido terminar con la vida de Billy se da en la primera temporada, cuando quiere explotar la casa de la directora de Vought, pero en lugar de terminar con la vida del Super, este lo lleva a la casa de su exesposa Beca, quien sí está viva y que es la razón del por qué Butcher quiere terminar con los Supers.

3.-En otra ocasión, cuando los Chicos están huyendo de los Seven, Homelander lo tuvo frente a frente a Butcher, pero en lugar de terminar con su vida o hacerle daño con sus rayos laser como lo hace con Kimiko en el episodio 1 de la quinta temporada, el hombre sólo se burla y le dice que desayunó con su exesposa.

4.-Sin embargo, una de las más obvias, fue cuando John Gillman ya sabía en dónde vivía Billy, sin embargo nunca le hizo absolutamente nada, y contrario a eso, dejaba que Billy le invitara una taza de café o una bebida para charlar como si fueran grandes amigos.

5.-Entonces, Butcher no era una amenaza real para el líder de los Seven, y es que también en la carrera de A-Train, el Super se da cuenta de que un sujeto lo está viendo, este es Billy, pero tampoco hace un intento por dañarlo.

6.-Aún cuando Butcher ya tiene poderes, la realidad es que Homelander no se ha desgastado a la hora de pelar y la única vez en la que casi lo matan, fue cuando Soldier Boy y Billy lo acorralaron, pero fue más el poder de este villano el que pudo con ambos.

7.-Ahora, recientemente en el primer capítulo de la quinta temporada de The Boys, Butcher está frente a frente contra Homelander, pero llega A-Train y a quien decide perseguir es al velocista.