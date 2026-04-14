The Boys 5: Esta es la hora, fecha y dónde ver el tercer capítulo COMPLETO de la quinta temporada

The Boys es una de las series más esperadas de todo el 2026, y esta historia ha estrenado sus dos primeros capítulos de la temporada 5; donde vimos varias muertes de algunos protagonistas muy queridos; es por ello que aquí te diremos, la fecha, hora y dónde ver el estreno del tercer capítulo de esta historia, la cual puedes disfrutar a través de Amazon Prime Video, este nuevo apartado estará disponible a partir de las 2:00 horas, tiempo del centro del país el miércoles 18 de abril.

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Resumen de los dos primeros capítulos de la temporada 5 de The Boys

El primer capítulo de The Boys no deja ver a un Homelander un poco paranóico luego de darse a conocer un video en dónde junto a Maeve, están a bordo de un avión que está a punto de desplomarse, el superhéroe está frente a cientos de personas, y Starlight se infiltra en este evento para transmitir el video de uno de los pasajeros que estaba en el vuelo 93, donde no quisieron salvar a nadie.

Tras este video, Homelander está a punto de quemar a todos, pero es Jessica Bradley, quien lo detiene y tras esto, el líder de Vought ordena que ejecuten a Hughie Campbell, a Marvin y a Frenchie, quienes están en un campo de concentración de los seguidores de Starlight, a quienes han ido capturando gracias a una investigación que hacen todos los que pertenecen a la empresa encargada de crear a los Supers.

A-Train, Butcher, Kimiko y Annie hacen un plan para rescatarlos, y lo logran, pero quien muere es el velocista quien luego de escapar de Homelander, evita matar a una chica muy parecida a Robin, esto lo descontrola y provoca que se caiga en medio del bosque, para que su ex jefe llegue y lo prive de su vida.

Para el segundo episodio, Butcher se lleva a los miembros del equipo a su laboratorio donde les revela que sigue haciendo el Virus para matar a los Supers, y uno de sus planes es probarlo en un enemigo, por lo que deciden ir a una vivienda donde están los Teenager Kix, que son súper humanos e influencers; al llegar se encuentran con Hard Rock, quien no los deja pasar, y que tiene una apariencia de volcán.

Butcher, Kimiko y Hughie van rumbo a buscar a un Super, pero Soldier Boy los encuentra luego de que fuera despertado por Homelander, quien le ofrece volverlo a integrar en la sociedad, y hasta hace que el presidente de los Estados Unidos le sirva un trago. Esta primera arma, encara a Billy y a sus compañeros, pero lo llevan hasta donde está Hard Rock, para que Frenchie y Marvin les den el virus, el cual provoca la muerte de Jetstream, y del mismo padre de Homelander.