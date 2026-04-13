Invincible: Fecha, hora y dónde ver COMPLETO el séptimo capítulo de la temporada 4

La temporada 4 de Invincible ya tiene disponibles 6 capítulos, pero ante la duda sobre la fecha, hora y dónde verlos, aquí te diremos que, el séptimo episodio de esta serie la puedes disfrutar a través de Amazon Prime Video. El nuevo apartado de esta historia se estrena el miércoles 15 de abril de 2026 en punto de las 01:00 horas, tiempo del centro del país.

Te puede interesar: 7 guiños que no viste en los nuevos capítulos de Malcolm el de en medio la Vida Sigue Siendo Injusta sobre las temporadas pasadas

Resumen del quinto capítulo de la cuarta temporada de Invincible

Mark Grayson no murió en el quinto episodio de la cuarta temporada de Invincible, y es que este capítulo nos dejó una de las peleas más sorprendentes de lo que va de esta nueva campaña; todo surgió a raíz de que una nave Viltrumita interrumpiera su trayecto, sin embargo, Conquista casi destruye a nuestro joven héroe, quien afortunadamente sobrevivió.

En el sexto capítulo se vio la recuperación de Mark gracias a los cuidados de Nolan, sin embargo, Omniman y Oliver comparten un momento de calidad luego de tener que estar al pendiente de su hijo y hermano, quien sigue dormido y recuperándose de la batalla que tuvo ante Conquista, quien fue enterrado como 3 pilares gigantes en ese planeta desierto.

A diferencia de Grayson, Nolan tuvo otro tipo de contacto con Oliver, a quien le enseña a pelear, pero no de la manera que hizo con su primer hijo, sino mucho más tranquila y con un diálogo que los une más que nada. Luego de 2 meses, Mark despierta, pero en la serie ya no se le ve como un chico delgado, ahora luce más fuerte e imponente.

Los demás super héroes van al planeta donde está el Gran Traidor, quienes buscan ayuda por parte del consejo, sin embargo, un traidor desactiva el escudo y la nave que los atacó en el espacio llega a este planeta para privarles de la vida a todos los seres que lo habitan; y justo cuando todos están peleando con varios Viltrumitas, Nolan, Mark y Oliver llegan para ahuyentarlos junto con Thragg, quien no muestra su poder al ver que, su grupo más cercano ha sido superado en fuerza.