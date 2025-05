La serie de “The Last of Us” es una de las adaptaciones más aclamadas de los últimos años, no solo logró capturar el espíritu del videojuego con fidelidad, sino que también incluyó a varios actores del título original de Naughty Dog, algunos en roles similares y otros en papeles totalmente distintos. Para los fans más atentos, cada aparición fue un guiño que los hizo sonreír.

Los actores de “The Last of Us” que saltaron del videojuego a la serie

Troy Baker - De Joel a James

Troy Baker dio vida a Joel en el videojuego a través de la tecnología de captura de movimiento y voz, pero en la serie aparece como James, uno de los miembros del grupo de caníbales liderado por David. Aunque no es el héroe que conocemos en el videojuego, su presencia fue un homenaje directo a su papel original.

Ashley Johnson - De Ellie a Anna

Ashley Johnson, la Ellie original, tiene uno de los cameos más emotivos, pues, interpreta a Anna, la madre de Ellie, en una escena exclusiva de la serie que no aparece en el juego. Su aparición le da una capa emocional muy especial al legado de su personaje.

Jeffrey Pierce - De Tommy a Perry

Jeffrey Pierce, quien dio vida a Tommy (el hermano de Joel) en el juego, no repite el papel. En su lugar, interpreta a Perry, un soldado de los rebeldes en Kansas City. Aunque es un personaje nuevo para la serie, su participación mantiene el espíritu del original.

Merle Dandridge - Marlene en ambos formatos

En este caso no hubo cambios, la actriz tuvo la posibilidad de darle vida a su personaje tanto en el videojuego como en la serie de televisión. Su actuación fue tan impactante en el juego que los creadores decidieron mantenerla para la versión en pantalla.

Estas apariciones no son simples cameos: son un puente emocional entre el videojuego y la serie, y muestran el cariño con el que realizaron la adaptación.

¿Te diste cuenta de la participación de estos actores?

