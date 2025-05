“Spider-Man: Brand New Day” suma a una nueva estrella a su reparto

La emoción por el filme de “Spider-man Brand New Day” no para de crecer, y ahora hay más motivo para emocionarse: la producción sumó un nuevo nombre a su elenco y abre la posibilidad a diferentes teorías que ya se están cocinando en redes sociales.

“Spider-man Brand New Day” suma una nueva estrella a su elenco

Existen rumores sobre la incorporación de la estrella de la serie “The Bear”, Liza Colón-Zayas, para el elenco de la nueva cinta del Hombre Araña. Con todo lo que está sucediendo en Marvel, los fans han comenzado a especular que la inclusión de la actriz podría significar que Mile Morales podría ser una realidad.

No se ha revelado nada sobre la producción de “Spider-man Brand New Day”, por lo que no está claro el personaje que ella podría interpretar. Sin embargo, las decisiones que se están tomando en torno al nuevo reparto de la película permiten que los fanáticos echen a volar la imaginación y creen especulaciones y rumores que pueden tener una alta probabilidad de hacerse realidad.

La primera de las teorías llegó cuando se supo que Sadie Sink formaría parte del reparto. Muchos comenzaron a especular con que ella podría ser Mary Jane Watson, Spider-Gwen o incluso un personaje que se integrará en algún futuro a los X-Men.

Ahora, con la presencia de Colón-Zayas, muchos apuntan a que ella podría funcionar perfectamente como la madre, abuela o tía de Miles Morales, quien tendría su debut oficial en el UCM en esta nueva cinta.

¿Qué podemos esperar de “Spider-man Brand New Day”?

Algo es definitivo, después de 4 años de la última película del Hombre Araña, el Peter Parker de Tom Holland debe mostrarse más maduro, pues ahora está completamente solo. Lo más probable es que lo veamos en su faceta de fotógrafo para sobrevivir a un mundo donde la Tía May ya no está más.

Será hasta el 31 de julio de 2026 que sepamos cuál será el destino de uno de los superhéroes más queridos de la franquicia.

¿Qué personaje crees que interprete Liza Colón-Zayas?

