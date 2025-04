“The Last of Us” episodio 2: Esto significa la emotiva canción del final

A penas se subió el segundo capítulo de la segunda temporada de “The Last of Us” y la serie ya les voló la cabeza a los fanáticos. Hay varias cosas que cambiaron del juego a la serie y muchas otras se mantuvieron. Además, Neil Druckman dejó uno que otro easter eggs ocultos, entre ellos la canción del final del capítulo.

A partir de aquí te hacemos una advertencia, pues si no has visto el segundo capítulo, puede que te encuentres algún Spoiler a partir de este punto. Estas advertid@.

El segundo capítulo de “The Last of Us” que dejó en shock a todos los fans

Después de que muchos calificaran de “flojo” el primer capítulo, la serie llegó con un segundo capítulo que cambiaría la opinión de todos al traer uno de los momentos más épicos e impactantes del juego a la serie.

La serie de televisión nos presentó el primer encuentro entre Abby y Joel, el cual es prácticamente una copia del juego de Naughty Dog. Esto nos lleva a la valla atascada de infectados y la avalancha “Humana”. La búsqueda de venganza de Abby hace que toda esa horda vaya a hacia Jackson y provoca una de las escenas más brutales de la serie.

La canción del final del segundo capítulo de “The Last of Us”

La canción del final del capítulo que hace el final aún más doloroso es la “canción de Elle”, “Through the Valley”. Esta melodía es la misma que usó el juego en su primer tráiler en el E3 de 2016. La voz pertenece a Ashley Johnson, quien da vida a Ellie en el videojuego.

Incluir esta canción fue un completo acierto, pues la melodía y la sombría letra, nos transportan al particular encuentro entre Ellie y Joel en la cinemática de “The Last of Us Part II”. Neil Druckman tenía claro que quería incluir esta canción desde el momento que se confirmó que la segunda temporada de la serie.

La canción que suena al final del capítulo es un cover de 'Through the Valley' de Shawn James, interpretado por Ashley Johnson.



Ponerla de fondo fue como echar sal en la herida, dolerá para toda la vida.#TheLastOfUs pic.twitter.com/ySeqRRxBks — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) April 21, 2025

Otros elementos del videojuego en la serie de “The Last of Us”

Hay varios momentos que son prácticamente una copia exacta del videojuego en la serie. Uno es cuando Seth les pide una disculpa a Ellie y Dina por sus comentarios homofóbicos durante el baile.

Un momento que se siente muy, “videojuego” es, sin duda, el momento en el que Tommy termina con un infectado usando un lanzallamas.

También te puede interesar: “Cónclave”, cobra nueva relevancia tras la muerte del Papa Francisco