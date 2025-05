¿Qué pasará en el quinto episodio de “The Last of Us” temporada 2

Las emociones crecen semana a semana en la segunda temporada de The Last of Us. Y es que tras el estreno del cuarto episodio, se antoja que el siguiente capítulo sea simplemente espectacular. Esto es lo que podríamos ver en el quinto episodio de la serie basada en el exitoso videojuego. ¡Spoiler alert!

¿Qué pasará en el quinto episodio de “The Last of Us”?

Luego de que en el cuarto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us conociéramos a Isaac y viviéramos el lindo momento “Take on me” (y otros momentos cargados de pasión), el avance del quinto capítulo, publicado por los medios oficiales de la plataforma de streaming, nos deja ver que Dina y Ellie continuarán su búsqueda de venganza contra los WLF. Pero eso no es todo. Dina y Ellie enfrentarán nuevos retos y Ellie tendrá un encuentro muy cercano con... ¡las esporas!

Aquí te dejamos el tráiler del quinto episodio de la segunda temporada de The Last of Us.

¿Qué canción canta Ellie en The Last of Us?

Si ya viste el cuarto episodio de la segunda temporada de The Last of Us, estarás de acuerdo que uno de los mejores momentos del capítulo es cuando Ellie toma la guitarra e interpreta una linda canción. En realidad, “Take on me” es una canción original de una exitosa banda noruega llamada a-ha y la versión de estudio tiene una carga (mucho) más energética. Sin embargo, la versión que nos regala la serie ha sido de gran aceptación y no nos debería de sorprender si el cover se vuelve tendencia.

Esta es la versión original de “Take on me” de a-ha:

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de “The Last of Us”?

El quinto capítulo de The Last of Us se estrenará el próximo domingo 11 de mayo de 2025 en la plataforma de streaming. Sin lugar a dudas, será un episodio cargado de emociones escalofriantes en el camino de Ellie y Dina en búsqueda de venganza.

