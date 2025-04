The Last of Us 2: hora de estreno en México y qué pasará en el segundo capítulo

Luego del impactante inicio de la segunda temporada, los fans de “The Last of Us” ya cuentan las horas para el estreno del segundo capítulo. La serie de HBO sigue adaptando fielmente el segundo videojuego con algunos giros nuevos y el siguiente capítulo promete seguir con momentos clave para las vidas de Joel y Ellie.

¿De qué tratará el capítulo 2 de la segunda temporada de “The Last of Us”?

Si no jugaste el juego, hacemos una alerta de spoilers para ti

Tras el desenlace del primer episodio, Ellie debe enfrentarse a las secuelas de lo ocurrido con Joel. En este segundo capítulo veremos cómo la joven comienza un camino de transformación impulsado por el deseo de venganza y el trauma.

Es probable que durante el segundo capítulo conozcamos nuevos personajes que formarán parte del conflicto central como los WLF (Washington Liberation Front) y una misteriosa figura que comienza a perseguir a Ellie. Es muy probable que este nuevo episodio contenga mucho más acción y exploración emocional que el anterior.

También se esperan más pistas sobre Abby, uno de los personajes centrales en esta temporada, además de nuevas locaciones y un ambiente cargado de simbolismos, tensión emocional y difíciles decisiones.

Es probable que la serie siga retratando un mundo postapocalíptico desde un punto de vista más personal y cercano que en los videojuegos, con momentos que seguro resonarán especialmente con los fans.

¿A qué hora se estrena el capítulo 2 en México?

El segundo episodio se estrenará el domingo 20 de abril de 2025 a las 8:00 PM por la plataforma de streaming.

