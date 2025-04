¡Que el cordyceps no te alcance! Conoce las etapas de los infectados de The Last of Us

El estreno del primer capítulo de la segunda temporada de la serie adaptación The Last of Us ha sido un éxito rotundo, por las tomas referencia al videojuego y la actuación de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie; sin embargo, no todos los fans de la serie son conocedores de las 4 etapas de infección del cordyceps, por lo que aquí te contamos en que consiste cada una y como puedes huir de cada uno, para sobrevivir en caso de un apocalipsis.

¡Las 4 etapas de infección del cordyceps de The Last of Us!

El inicio de la infección comenzó en Indonesia en el año 2003 y esta tarda en hacer efecto según la zona donde te muerda un infectado: de 5 a 15 minutos si nos muerden en el rostro o el cuello, de 2 a 6 horas si es en el torso o los brazos y entre 12 y 24 horas en el caso de las piernas.

Etapa 1: Corredores (Runners)

Esta etapa surge en los primeros minutos de la infección, tomando el control locomotor de la víctima, volviéndolo rápido y ágil, esto con el fin de poder alcanzar a más víctimas y poder propagar el virus. Este tipo de infectados se mueve en grupos llamados enjambres y en la serie tienen una mente colmena, es decir, que si uno sabe de ti, de inmediato la manada te encontrará.

Etapa 2: Acechadores (Stalkers)

La segunda etapa se presenta en las víctimas que llevan de 2 a 54 semanas con el hongo, lo que hará que pierdan su agilidad, sustituyéndolo por inteligencia. Debes de tener cuidado, ya que estos seres son capaces de utilizar su entorno para camuflarse y atacar a sus víctimas cuando menos se lo esperen, por lo que se encuentran en zonas oscuras y adheridas a las paredes, buscando capturar a sus presas por la espalda.

Etapa 3: Chasqueadores (Clickers)

Esta etapa se manifiesta después del año de la infección, donde la víctima pierde completamente su aspecto humano, volviéndose completamente ciegos, por lo que aprendieron a utilizar ecolocalización por medio del sonido que les dio su nombre. Estas criaturas han adquirido mayor fuerza y resistencia, por lo que si te los encuentras, debes de mantenerte en silencio y huir de inmediato.

Etapa 4: Gordinflones (Bloaters)

Esta es la última etapa del hongo, en esta las víctimas llevan tantos años infectados que su cuerpo ha creado capas y capas del corsyceps lo que funciona como blindaje, haciéndolos sumamente resistentes. La mutación ha creado de su cuerpo un arma, ya que puede quitarse pedazos del hongo para lanzarlos como granadas de esporas y ácido. Se recomienda escapar de inmediato de estos seres; sin embargo, se sabe que son vulnerables al fuego.