Tráiler de Avatar, la leyenda de Aang: quién es la actriz que hace de Toph en la temporada 2 de la serie

La segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang ya comienza a generar expectativa con su nuevo tráiler, donde por fin aparece uno de los personajes más queridos de este universo: Toph Beifong. Su debut en la serie live-action ha despertado la curiosidad de los fans, especialmente por la actriz elegida para interpretarla. Aquí te contamos quién es, qué se sabe de su papel y por qué su llegada promete convertirse en uno de los momentos más importantes de la producción.

A través de las redes sociales, Netflix compartió recientemente el adelanto de cómo será esta nueva entrega, que llegará oficialmente en el 2026. En su cuenta de Instagram, la famosa plataforma reveló que Toph será encarnada por Miya Cech, y los seguidores por fin pudieron verla en acción mostrando su dominio absoluto de la Tierra Control.

Desde el primer vistazo, se siente que su energía irreverente y poderosa está perfectamente capturada en esta temporada, algo que los aficionados habían pedido desde el anuncio de la serie.

Esto se sabe de la temporada 2 de de Avatar: La Leyenda de Aang

El esperado tráiler deja ver que el Team Avatar, formado por Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley), continúa su viaje después de la batalla en la Tribu Agua del Norte. Pero ahora tienen una nueva misión: convencer al Rey Tierra de unirse a la resistencia contra el temible Señor del Fuego Ozai.

A su vez, los productores ejecutivos de la aclamada serie, Christine Boylan y Jabbar Raisani, prometen a los fans que esta temporada adaptará escenas icónicas del material original y buscará profundizar en relaciones clave, además de expandir momentos que la animación nunca pudo explorar a fondo, de acuerdo al portal Mundo Cine.

Por otra parte, el showrunner Albert Kim habló sobre esta adaptación: "Las nuevas temporadas son mucho más maduras en cuanto a temáticas. Para nosotros, se trataba de encontrar el equilibrio adecuado y de asegurarnos de ser fieles al ADN de la serie original. Pero, al mismo tiempo, teníamos que convertirlo en una serie dramática. También tenía que parecer realista, maduro y adulto en ese sentido. Esa es la cuerda floja por la que tenemos que caminar".