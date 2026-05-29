Revelan el último trailer de House Of the Dragon 3: “El trono no conoce la misericordia”

¡Paren todo! A menos de un mes de su estreno, y tras casi dos años de espera, House of the Dragon (La Casa del Dragón, en español) está de vuelta. Esta mañana, HBO sorprendió a los fans de la precuela de Game of Thrones al lanzar el último trailer de la temporada 3, bajo la leyenda: "El trono no conoce la misericordia”, lo que ha elevado las expectativas de los seguidores. Aquí te compartimos el nuevo avance:

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¿Qué significa el nuevo avance de la tercera temporada de House of the Dragon?

Sin duda, este nuevo trailer está cargado de batallas épicas que prometen una intensa guerra, pese a los deseos de Rhaenyra Targaryen de recuperar el Trono de Hierro “sin más derramamiento de sangre”. De hecho, previo al lanzamiento del trailer, Abubakar Salim, encargado de dar vida a Alyn de Hull, adelantó que el rodaje de esta nueva temporada fue simplemente caótico e increíble, haciendo referencia a la Batalla de la Garganta - o Gaznate - pues esta representa uno de los enfrentamientos más brutales de toda la serie.

De hecho, esta batalla será la encargada de dar inicio a la tercera temporada, por lo que las expectativas del primer episodio están realmente altas, especialmente tras las declaraciones del showrunner de la serie, Ryan Condal, quien lo calificó como "el capítulo más loco jamás hecho en la historia de la televisión".

La Casa del Dragón, temporada 3: ¿Cuándo se estrena en HBO?

La tercera temporada de La Casa del Dragón tendrá su estreno en HBO el 21 de junio. Se espera que el lanzamiento sea de un episodio por semana, al igual que las temporadas anteriores.

¿De qué tratará la tercera temporada de House of the Dragon, temporada 3?

Esta nueva entrega seguirá con el drama familiar de los Targaryen y la escalada de la Danza de los Dragones, que es la guerra civil por el Trono de Hierro. De hecho, la Batalla de la Garganta es clave para la Danza de los Dragones; por lo que los fans pueden esperar una temporada llena de batallas épicas y mucho caos.