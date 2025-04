¿Dewey eres tu? Erik Per Sullivan es visto por primera vez después de 18 años

Después de 18 años, el actor Erik Per Sullivan que interpretó desde 2000 a 2006 al icónico y muy divertido Dewey en la serie Malcolm el de en medio, fue captado en público. Con 33 años y una sonrisa brillante, Erik fue visto recientemente saliendo de su casa en Boston rumbo por un café.

El actor que vestía un suéter gris, pantalones verdes oliva y sin duda se le podía ver muy contento caminando con las bolsas de súper en sus manos.

Crédito: The US Sun/MEGA

Erik Per Sullivan no regresará a ser Dewey

El actor fue visto un día después de que Disney anunciara que ya tenía al actor que interpretaría a Dewey en lugar de Erik Per Sullivan, seria Caleb Ellsworth-Clark, el cual sustituiría en esta nueva entrega de Malcolm el de en medio al pequeño Dewey.

¿Qué fue de Erik Per Sullivan al terminar Malcolm el de en medio?

La serie Malcolm el de en medio llegó a su final en 2006, y se vio por una breve temporada al actor Erik Per Sullivan en el thriller policial de 2010 “Doce”, sin embargo, el actor decidió desaparecer del reflector para dedicarse a sus estudios. En la actualidad está estudiando literatura victoriana.

La actriz Jane Kaczmarek quien interpreto a Lois en Malcolm el de en medio, declaró recientemente que Erik Per Sullivan era muy feliz, que él era un joven al que no le gustaba la vida tras los reflectores, y que tras trabajar desde los 7 hasta los 14 años en la serie, Erik se había dado cuenta de que no era lo que le apasionaba y busco hacer lo que realmente lo hacía feliz.