VIDEO | “Malcolm el del metro": captan a Frankie Muniz en un camión en México

Hace unos días se realizó en Monterrey la convención DesertCon, que contó con la presencia de personalidades como Tom Welling, Elijah Wood y Frankie Muniz. Fue este último, nuestro inolvidable “Malcolm el de en medio”, quien sorprendió a las redes sociales al ser captado en un transporte público del aeropuerto.

A continuación puedes ver el video que está circulando en redes sociales y te contamos qué hacía Frankie Muniz en México.

Captan a Frankie Muniz en un camión del Aeropuerto de Monterrey

El protagonista de “Malcolm in the middle” visitó nuestro país hace unos días para asistir a DesertCon, una convención para fans de la cultura pop. En la Nave Lewis del Parque Fundidora de Monterrey tuvo una conferencia, firmó autógrafos y se tomó fotografías con algunos de sus fans.

Pero, además de sus actividades oficiales en la convención, el actor sorprendió en redes sociales al ser captado en un transporte público. En un clip que circula en TikTok, Frankie Muniz está sentado en uno de los autobuses que se emplean en el aeropuerto para facilitar el abordaje y desembarque cuando el avión está en posición remota (es decir, separado de la terminal).

El intérprete aparece con expresión seria y rodeado de personas, pues este tipo de transporte suele ir lleno. Al parecer no estaba acompañado y quienes estaban cerca de él no le estaban pidiendo fotos ni interactuando. Frankie estaba en una actividad perfectamente normal, pero lo que llamó la atención es encontrarte “como si nada” a una de esas celebridades que tuvieron gran significado en tu infancia o adolescencia (o incluso ahora).

En redes sociales también circulan videos de los fans que lograron encontrarse con “Malcolm”. También fue captado un momento bastante surreal: Frankie Muniz probando el icónico chicharrón regio.