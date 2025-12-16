OFICIAL: El rapero Snoop Dogg dará un Show de Medio en uno de los partidos MÁS VISTOS de la NFL

Este martes se confirmó que Calvin Cordozar Broadus Jr. mejor conocido como Snoop Dogg ofrecerá un Show de Medio Tiempo en uno de los partidos de la NFL más vistos del año, pues se presentará en el día de Navidad en un par de semanas, subiendo los ánimos con su vibra californiana.

El rapero de 54 años encenderá los ánimos durante el entretiempo del partido que disputarán los Vikingos de Minnesota vs los Leones de Detroit el próximo 25 de diciembre, en el que será uno de los juegos más vistos de la temporada, pues ambos equipos esperan colarse a los Play-Offs.

¿Qué se sabe sobre la presentación de Snoop Dogg en el partido de Navidad entre Vikingos y Leones?

Fue a través de sus redes sociales que el rapero anunció que formará parte de este partido navideño el cuál se jugará en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota, en uno de los eventos deportivos más esperados del año, pues hay familias enteras que suelen ver deportes el día de Navidad.

La transmisión del partido iniciará en punto de las 3:30, por lo que es importante que tengas listo tu recalentado pues tal como el año pasado con Beyoncé en el partido de los Texanos vs los Cuervos, este show suele ser de lo mejor.

¿Por qué es tan reconocido Snoop Dog en el mundo del deporte?

No fue hace mucho cuando se presentó junto a Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent como parte del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVI del 2022, donde interpretó "The Next Episode" y "California Love".

Snoop Dogg también desató la euforia cuando se dedicó a cubrir los Juegos Olímpicos de París en 2024, donde incluso llevó la antorcha olímpica, siendo uno de los raperos más ligados al deporte internacional.

A pesar de que los años de mayor actividad tanto en escenarios como en el estudio ya han pasado, hoy en día, Snoop es una de las figuras más respetadas dentro de la escena de música urbana y mundial, siendo un "vieja escuela" aún vigente y que ha encaminado a nuevos artistas en los últimos años.