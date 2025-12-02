El Sorteo del Mundial 2026: ¿Acepta público o es un evento privado? Así es como funciona la gala

Este viernes 05 de diciembre se estará realizando el tan ansiado Sorteo del Mundial, el evento deportivo que literalmente definirá el destino de cada selección durante esta Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual contará con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones simultáneos.

Entre miles de expectativas, no podemos negar que es una de las ceremonias más esperadas, pues además de fútbol, se esperan algunas sorpresas musicales respecto a los artistas que participarán en la música del torneo, por lo que es un evento al que el público sí o sí desea estar, mismo que se realizará en el Centro Kennedy en Washington D. C., Estados Unidos.

¿Puedo entrar al Sorteo del Mundial?

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá es un suceso histórico pues cabe recordar que será el adiós de leyendas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, posiblemente Neymar Jr. y por otro lado, podremos ver el surgir , de figuras como Lamine Yamal o Erling Haaland, quienes disputarán sus primeros minutos en este torneo.

Sabemos que ningún fan del futbol se quiere perder ningún momento de este Sorteo, aunque se ha confirmado que es un evento privado para los dirigentes de las selecciones nacionales y cuerpo técnico seleccionado, aunque no todo es malo, pues te compartiremos cómo puedes seguir la mejor transmisión en vivo.

¿Dónde ver el Sorteo del Mundial?

No olvides que puedes seguir la mejor transmisión de este evento a través de la señal de Azteca 7 y nuestro sitio web oficial en punto de las 10:45, am misma que tendrá a todo México al pendiente y rezando pues por fin sabremos a qué equipos se enfrentará nuestra selección, donde podríamos tener en el partido debut a Noruega de Haaland o a Egipto de Salah.

Además de que podremos ver qué partidos se podrían disputar en nuestro país, mismo que tendrá como sedes el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), El Estadio BBVA y el Estadio Akron, donde miles de mexicanos esperan ver al menos uno de los encuentros que traerán a los mejores jugadores del mundo.

