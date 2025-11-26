Estas son las celebridades que podrían estar en el Sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se estará realizado el tan esperado Sorteo del Mundial 2026, donde como bien sabrás, México es uno de los anfitriones y con mayor motivo, todo el país estará paralizado durante este gran evento de fútbol y aunque aún faltan unos días, ya esperamos ver a algunos artistas durante esta gala que marcará el destino del torneo más visto de todos.

De momento se sabe que la ciudad de Guadalajara tendrá tres conciertos con algunos de los artistas más grandes que ha visto México, por lo que se espera que alguno de ellos pueda estar durante esta gala del Sorteo del Mundial 2026 o incluso a los encargados de “la canción del Mundial”.

¿Qué artistas podrían estar en la gala del Sorteo de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA?

Como bien mencionamos, esta gala con sede en el Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington, D.C., podría estar adornada por Carlos Santana, Alejandro Fernández o la banda Maná, quienes estarán dando conciertos en Guadalajara como parte de las actividades gratuitas en la temporada mundialista.

También podríamos ver la actividad de Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, quienes interpretan “la canción del Mundial en su versión latina”, misma que lleva por título “Somos Más” y que ha generado diversas reacciones en internet.

¿Dónde ver el Sorteo del Mundial 2026?

No olvides que puedes seguir la mejor transmisión de este evento a través de la señal de Azteca 7 y nuestro sitio web oficial en punto de las 10:45 am misma que tendrá a todo México al pendiente (y con “el Jesús en la boca”), pues sabremos a qué equipos se enfrentará nuestra selección, donde podríamos toparnos a Noruega de Erling Haaland o a Egipto de Mohamed Salah.

A tres años de la última justa mundialista celebrada en Qatar, sin duda alguna, este sorteo definirá la “suerte” de las selecciones, en lo que será “The Last Dance” de jugadores que han marcado la historia del fútbol como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, por lo que además de épico, será un evento que no te querrás perder por nada del mundo.