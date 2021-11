Él es el maestro en el que está inspirada la película Soul. (VIDEO)

Peter Archer es un profesor que enseñó música durante más de 34 años, por lo que en él está inspirada la película de Disney y Pixar, ‘Soul’.

La historia a cargo de los guionistas Peter Docter y Mikes Jones retrata a un maestro de jazz que sueña con dedicarse de lleno a la música y tocar en los mejores escenarios.

Cuando llega la gran oportunidad de ser lo que soñó, sufre un accidente. Su cuerpo queda en estado de coma y su alma busca desesperadamente la manera de volver a la Tierra.

Esta historia no es completamente ficción, pues la película está inspirada en buena medida en la vida del maestro de música llamado Peter Archer.

Él es el músico Peter Archer

Peter Archer es un maestro de música que radica en Queens, en Estados Unidos, que impartió clases por más de 34 años en la escuela M.S. 74 Nathaniel Hawthorne de Bayside.

El profesor aceptó un puesto de medio tiempo para enseñar a las bandas de varias escuelas locales, pero solo como un empleo temporal mientras se abría paso como trompetista en una orquesta sinfónica.

En una plática con New York Daily News, el profesor dijo que no quería ser maestro de música porque “la gente tiene la idea de que las personas que no pueden tocar, enseñan... es una especie de estigma negativo atribuido a los músicos que no pueden encontrar empleo”.

“Mi pasión como músico es simplemente tocar, al igual que Joe Gardner. Creo que encontré mi chispa, mi amor, si se quiere, mi amor por la educación, por accidente”, dijo Peter.

