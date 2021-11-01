Estos son todos los personajes mexicanos que aparecen en Coco.

La película Coco nos muestra una de las tradiciones más importantes de nuestro país: El Día de Muertos.

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Por ello, recordamos a los personajes que nos llevaron a conocer la historia de Miguel y sus antepasados; uno de ellos es Ernesto de la Cruz quien fue inspirado en cantantes de la Época de Oro como Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez y Pedro Infante.

No creo que sea un intérprete en particular, pero siempre lo imaginamos como un cantante contemporáneo de todos estos grandes cantantes y actores de la época del Cine de Oro Mexicano. Ernesto es una creación para esta película, pero queríamos inspirarnos en las mejores partes de todos estos intérpretes

Así lo reveló Adrián Molina, codirector de esta cinta que se ha convertido en una de las favoritas de todo México.

Sabíamos que podíamos mostrarlos, porque Miguel viaja al Mundo de los Muertos y tenía una oportunidad potencial de conocer gente famosa. Así que buscamos en la historia de México, en sus celebridades, a ver a quiénes podía conocer. Tratamos de encontrar a los más importantes y los usamos para mostrar lo famoso que era Ernesto de la Cruz

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Otros mexicanos famosos que fueron mencionados en Coco fueron Frida Kahlo, Mario Moreno "Cantinflas", El Santo, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante, Agustín Lara, Dolores del Río y Emiliano Zapata.

