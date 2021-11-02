Teoría explica el origen de la secuela de Los Increíbles.

La secuela de Los Increíbles tardó 15 años en salir a la luz, por lo que los fanáticos se dieron a la tarea de encontrar la razón de esta larga espera.

Los seguidores aseguran en una peculiar teoría que en 'Los Increíbles' ya se había anunciado con anterioridad que la segunda cinta llegaría después de tres lustros.

Esto sucedió cuando el villano Síndrome secuestra a su héroe de la infancia para que vea la muerte de toda su familia; no obstante Mr. Increíble le ofrece disculpas sobre lo ocurrido tiempo atrás entre ambos, pero el malhechor asegura que llegan "15 años tarde".

El malo de la película no hablaba de ninguna secuela al decir lo anterior, pero en Tumblr este gif ha causado sensación porque encuentran ahí la razón de la larga espera para la segunda parte de Los Increíbles.

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La teoría parece influenciada por 'Twin Peaks'

La teoría parece influenciada por 'Twin Peaks', sobre todo por aquella escena en la que Laura Palmer se le aparecía en un sueño al Agente Cooper para decirle que se reencontrarían 25 años después, los que pasaron desde 1991 hasta 2017.

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