¿Con qué películas tiene conexión Lightyear, la cinta del astronauta?

El tráiler de Lightyear acaparó los primeros puestos de popularidad el pasado 27 de octubre, cuando se dio a conocer el primer avance de las aventuras del astronauta espacial.

Grandes sorpresas se llevaron los fanáticos tras descubrir que la cinta cuenta con la voz de Chris Evans y la música de David Bowie, ya que suena la canción Starman del fallecido artista.

Las teorías también se han hecho presentes, pues algunos cinéfilos aseguran que Lightyear cuenta con referencias a otras cintas animadas de Pixar.

El tiktoker Luis Velody se encargó de descifrar las películas que tienen conexión con la producción del popular astronauta Buzz Lightyear.

Te puede interesar: Pixar lanza primer tráiler de ‘Lightyear’, película sobre Buzz Lightyear.

¿Qué secretos aparecen en el tráiler de Lightyear?

En una escena de Lightyear aparecen los mismos robots de Toy Story 2, aquellos seres dorados con el logo “Z” en su traje espacial.

Lo anterior confirmaría la presencia del Emperador Zurg como villano de la película, aunque la incógnita continúa siendo un misterio.

El tráiler de Lightyear también deja ver la presencia de un cristal con forma de copo de nieve. Buzz Lightyear hace referencia al brillante objeto en la primera película de Toy Story, cuando conoce al vaquero Woody por primera vez.

“¿Todavía usas combustible fósil o ya descubriste la fusión cristalica?”, expresa el astronauta en una escena.

La escena donde Buzz Lightyear ve su traje por primera vez es idéntica a la de El Capitán América observando su atuendo rojo y azul dentro de una cápsula.

Buzz también hace el mismo saltó que Han Solo en la cinta Star Wars para después llegar a un lugar desértico, idéntico a las películas de George Lucas.

Aún quedan varias preguntas sin resolver; sin embargo será hasta el verano de 2022 cuando los cinéfilos y fanáticos de Toy Story se adentren a la vida del personaje que marcó a toda una generación.

También te puede interesar: Este es el juguete que inspiró la historia de Toy Story.