Spider-man 4: ¡Confirman nombre y fecha de estreno en la CinemaCon!

¡Grandes noticias una tras otra! Y es que Sony decidió tirar la casa por la ventana, pues después del anuncio de la fecha de estreno de Spiderman Beyond the Spiderverse , ahora han confirmado el nombre y el estreno de la cuarta película del Spiderman de Tom Holland. Durante el panel de Sony en la CinemaCon 2025 se anunció el título oficial de esta nueva película que llegará al universo cinematográfico de Marvel y con ello un mensaje que el mismo Holland quiso mandar a todos sus fans y a los de la araña más famosa del mundo.

Nombre oficial y fecha de estreno: Spiderman 4

Mientras ocurría este magno evento en donde diversas casas productoras anuncian sus proyectos para el 2025, Tom Holland apareció en la pantalla del panel de Sony para dar un importante mensaje en donde dijo: “Es un nuevo comienzo para Peter Parker. Gracias por todo su apoyo; Brand New Day será un viaje que no hemos visto antes.”, palabras con las que se anunció que oficialmente Spiderman 4 será ‘Spiderman: Brand New Day', y será estrenada el 31 de julio del 2026.

Entre cientos de expectativas las redes sociales han estallado por este anuncio por parte de Sony, y las especulaciones no han tardado en aparecer así como las críticas, pues hay muchos que no están de acuerdo en que se haya “roto” el orden que traían en títulos anteriores: Homecoming, Far From Home y No Way Home, pero existen otros tantos fans destacan que será emocionante ver a un Peter Parker alejado de todos sus seres queridos, pues cabe señalar que nadie lo recuerda después de los acontecimientos de la tercera entrega del arácnido.

Posible trama de Spiderman: Brand New Day

Tras los hechos ocurridos en No Way Home, en Brand New Day podríamos ver a un Peter Parker tratando de llevar su vida de una forma más común, esto después de haber perdido a MJ, a Ned y a cualquier otra persona que haya significado un vínculo especial para él. Varios rumores en redes sociales intuyen que la película estaría ubicada poco después de lo que suceda en Avengers: Doomsday, en donde Parker intente dejar de ser Spiderman pero por alguna inminente y terrible amenaza tenga que regresar a su traje rojo. Sin embargo aún no hay una trama confirmada.

¿Quiénes regresan a Spiderman: Brand New Day?

Recordemos que Spiderman: Brand New Day iniciará su grabación en verano de este año, y aunque aún no hay un reparto oficial confirmado para muchos es más que obvio que quienes estarán en esta cuarta entrega serán:



Tom Holland

Zendaya

Sadie Sink

Andrew Garfield

Michael Keaton

Robert Downey Jr.

¿Será? Habrá que esperar a que más noticias sean reveladas en los siguientes días.