Joe Keery (DJO), la estrella de Stranger Things, podría llegar al Pa’l Norte 2026

Joe Keery, actor al que seguro recordarás por su papel de Steve Harrington en Stranger Things, regresa a México como DJO con nuevas fechas confirmadas en CDMX y Guadalajara. Cuando se dieron a conocer estas fechas, los rumores y preguntas comenzaron a surgir: ¿vendrá también al Tecate Pa’l Norte 2026? Afortunadamente, ya hay respuesta oficial, y es sí, se presentará en el festival el 29 de marzo de 2026.

Joe Keery en México: ¿DJO llegará al Pa’l Norte 2026? Esto es lo que sabemos

Si quieres saber todo al respecto de sus conciertos, incluso cómo fue que pasó de ser uno de los favoritos de Stranger Things a un reconocido músico, llegaste al lugar correcto, pues aquí te contamos todo lo que debes saber.

DJO: la faceta musical de Joe Keery que pocos conocían

Aunque muchos lo conocieron gracias a Stranger Things, resulta que en realidad Joe Keery ya tenía un camino musical trazado mucho antes de la afamada serie. Formó parte de Post Animal, la banda de psych-rock de Chicago donde comenzó a experimentar con guitarras pesadas, atmósferas retro y tintes psicodélicos.

Con su proyecto solista DJO, Joe logró despegar por completo y crearse una identidad propia alejado de la imagen televisiva que poseía. Temas como “End of Beginning” se viralizaron a nivel global, y álbumes como “DECIDE” y “The Crux” lo consolidaron como uno de los nombres más interesantes en la escena indie internacional.

Desde que comenzó, se ha dedicado a demostrar que DJO no es una curiosidad de su etapa como actor: es más bien un proyecto serio, bien producido y con una estética sonora muy clara.

¿Cuándo y dónde ver a DJO en México?

Estas son algunas de las fechas confirmadas en México para 2026:



25 de marzo – Ciudad de México

27 de marzo – Guadalajara

29 de marzo – PAL’NORTE en Monterrey

Se espera que sus conciertos tengan sold out gracias a su enorme popularidad, especialmente entre nuevas generaciones que han encontrado en su sonido synthpop con tintes retro un espacio emocional y estético muy particular.

Para sus fans mexicanos, marzo 2026 será un mes inolvidable. ¿Comprarás tu boleto?

