El adiós de un grande: ⁠Studio Gainax, casa de Neon Genesis Evangelion cierra definitivamente

Este jueves 11 de diciembre llegó uno de los momentos más tristes dentro del mundo del anime, pues aunque ya se sabía que se encontraba en problemas financieros, el legendario Studio Gainax, casa de animes legendarios como Neon Genesis Evangelion ha cerrado definitivamente.

Aunque el estudio se había declarado en bancarrota a mediados del año 2024, había esperanzas de que pudiera seguir operando en un futuro cercano, sobre todo con el furor que los animes están teniendo en los últimos años, aunque a día de hoy es una posibilidad prácticamente imposible.

¿Por qué cerró Studio Gainax?

Tras 42 años siendo uno de los estudios más destacados dentro de la animación japonesa, en los últimos años tuvo un notorio declive debido a malas gestiones operacionales y deudas, por lo que la corporación se vio obligada a disminuir la cantidad y calidad de sus proyectos.

Tras más problemas económicos el 7 de junio de 2024, Studio Gainax se declaró oficialmente en bancarrota y anunció que los derechos del estudio serán gestionados por la empresa Khara inc., cerrando así un ciclo en el mundo del anime.

¿Cuáles fueron los mejores animes de Studio Gainax?

Desde su fundación, el 24 de diciembre de 1984 por Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Hiroyuki Yamaga, Takami Akai, Toshio Okada, Yasuhiro Takeda y Shinji Higuchi cuando aún eran estudiantes, Studio Gainax surgió como una propuesta revolucionaria que dejó un gran impacto en la animación, donde entregaron algunos de los animes considerados como “obras maestras”.

Logrando un gran balance entre narrativa, guion, animación los mejores animes de Studio Gainax son:



Neon Genesis Evangelion

Tengen Toppa Gurren Lagann

FLCL (Fooly Cooly)

Gunbuster (Top wo Nerae!)

Nadia: The Secret of Blue Water

Kare Kano (His and Her Circumstances)

Panty & Stocking with Garterbelt

¿Es Neon Genesis Evangelion uno de los mejores animes de la historia?

Neon Genesis Evangelion, también conocida como Evangelion (1995) es considerado como uno de los mejores animes de todos los tiempos debido a su narrativa filosófica y psicológica, que si bien llega a ser compleja, también suele ser interpretativa, por lo que la obra dirigida por Hideaki Anno marcó un antes y después.

La combinación de temas acercados al existencialismo, el fin del mundo y mechas nos dieron una historia con la que muchos fans alrededor del mundo se han identificado y destacado por su valor social.