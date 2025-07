7 idols que han cantado openings o endings de anime y quizás no lo sabías

El universo del anime y el de los idols siempre han tenido una relación cercana. Es bien sabido que varios artistas japoneses han logrado la fama, gracias, a algún opening o ending que se convierta en un tema icónico. Pero hay muchos otros que han logrado llevar sus carreras al mundo del anime, ya siendo idols reconocidos. Si eres de esos fans del anime que no profundizan tanto en el mundo de la música o viceversa, esta es tu oportunidad de conocer quienes han dado voz a tus openings y endings favoritos.

A continuación, te presentamos 7 idols que han cantado openings o endings de anime:

LiSA comenzó su carrera en el grupo Girls Dead Monster (de Angel Beats!) y hoy en día ya se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del anime. Gurenge se convirtió en un himno para la comunidad otaku gracias al éxito de Demon Slayer.

2. Taeyeon (Girls’ Generation) – “Into the New World” (Memorias de Idhún)

Este es un caso especial, pues no solo su música fue parte del programa, también su voz fue parte del doblaje coreano de este anime de una famosa plataforma de streaming.

El grupo de BigHit sorprendió al interpretar uno de los ending más emocionales para uno de los shonen más populares de los últimos años.

4. Yoasobi – “Shukufuku” (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury)

Este opening es uno de los favoritos de los fans. Esto se debe a su mezcla perfecta del pop moderno con los sonidos épicos característicos del universo Gundam.