Super Bowl LVI: Esto es todo lo que tienes saber del Súper Domingo.

El Super Bowl LVI llega a nuestra señal de Azteca 7 el próximo domingo 13 de febrero de 2022, donde dos equipos se disputarán el campeonato en el partido final de la National Football League.

Uno de los datos más importantes que debes saber sobre el Super Bowl LVI es que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Inglewood.

Después de casi 30 años, el Super Bowl regresa a Los Ángeles y se convierte en el octavo evento en realizarse en la zona metropolitana.

El evento durará alrededor de 3 horas con 45 minutos; sin embargo, es normal que se alargue por el show de medio tiempo, comerciales y porque en los últimos cuartos hay más pausas.

El Super Bowl suele transmitirse el primer domingo del mes de febrero, pero en esta ocasión, el calendario deportivo realizó modificaciones debido a los Juegos Olímpicos de Invierno que iniciarán el 4 de febrero de 2022 y terminarán el domingo 20 de febrero.

Este año, el Super Bowl se jugará el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood y podrás verlo por Azteca 7.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta ir al Super Bowl LVI desde México?

¿Quién participará en el medio tiempo del Super Bowl LVI?

El medio tiempo del Super Bowl LVI se engalanará con la presencia de cinco artistas. Se trata de Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Dr. Dre, quienes se llevarán los reflectores durante el evento.

Michael Jackson, Diana Ross, Phil Collins, U2, The Rolling Stones, The Who, Paul McCartney, Prince, Beyonce, Madonna, Jennifer López y Shakira son otros artistas que también han pisado el popular Halftime Show.

Katy Perry tuvo una de las actuaciones más destacadas en el medio tiempo del Super Bowl de 2015, rompiendo récord de audiencia con su repertorio musical de temas como Roar, Teenage Dream y Firework.

La cantante estadounidense generó millones de reacciones y memes en las redes sociales, ya que el león robótico y las botargas de tiburón se robaron el show.

No te pierdas el Super Bowl LVI y el medio tiempo por nuestra señal de Azteca 7 el próximo domingo 13 de febrero de 2022 a las 17:00 horas. #LaLeyDelMásFuerte

También te puede interesar: Sale a la luz secreto de la película El Rey León.