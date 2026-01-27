¡ÚLTIMA HORA! Confirman que J Balvin estará presente en el Super Bowl 2026, ¿Reunión con Bad Bunny?

En las últimas semanas mucho se ha especulado sobre la participación de J Balvin en el Super Bowl tras su reconciliación con Bad Bunny y es que justamente hoy se ha confirmado que el artista colombiano formará parte de esta gran fiesta que por nada del mundo te querrás perder.

Este martes se hizo oficial que un día antes del Super Bowl LX se realizará un juego de fútbol bandera como aparte de la semana más esperada de todos los fans de la NFL, donde el artista colombiano, José Álvaro Osorio Balvi, mejor conocido como J Balvin estará teniendo un gran papel, pues será uno de los capitanes de los equipos, enfrentándose al conjunto del youtuber y comediante Druski.

¿J Balvin estará en el Super Bowl?

Si bien, la semana del Super Bowl tendrá grandes actividades, una de las más emocionantes es el partido de fútbol bandera celebrado este sábado 07 de febrero en punto de las 9:00 pm que además de tener a J Balvin como figura contará con jugadores de la NFL ya retirados como Cam Newton, Michael Vick, Benson Boone y ,más estrellas de esta división como Diana Flores y Ashlea Klam, Deestroying, Jay Cinco, Jesser, Kane Brown, Marlon García, Pierson Wodzynski, Ross Smith y más.

Teniendo en claro la asociación de J Balvin con la NFL, se podría esperar mayor cercanía al Show de Medio Tiempo “más latino” de todos los tiempos, por lo que verle junto a Benito podría ser una realidad que más de uno quisiera presenciar.

¿Cómo fue la vez que Bad Bunny y J Balvin estuvieron juntos en el Super Bowl?

Fue en el ya lejano año 2020 cuando en la actuación del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LIV que estuvo a cargo de Shakira y Jennifer Lopez, Bad Bunny y J Balvin se unieron como invitados especiales quienes ciertamente en ese año no eran los fenómenos globales que hoy son, sobre todo por el puertorriqueño, quien desde ese año su popularidad subió como la espuma.

Los artistas cantaron éxitos como "Qué Calor" y "Mi Gente" con JLo, y colaborando con Shakira en "I Like It" y por último "Callaita", en lo que fue una gran fiesta latina, por lo que pensar en una nueva reunión ha emocionado a todos los fans del género urbano.

¿Dónde ver gratis el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Como seguramente ya sabrás, el mejor lugar para vivir la transmisión del Super Bowl LX y el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny es a través de la señal de Azteca 7, donde podrás seguir hasta el mínimo detalle de lo que sucede tanto en el partido más esperado de todos como en el espectáculo, mismo que seguramente dará mucho qué decir.

Además podrás seguir la transmisión en nuestro Sitio Web Oficial y a través de nuestra app TVAztecaEnVivo, este próximo domingo 8 de febrero en punto de las 5:00 pm.