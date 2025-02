Kendrick Lamar: Todo lo que necesitas saber sobre del rapero que dará el show del medio tiempo del Super Bowl 2025

¿Estás listo para Super Bowl LIX 2025 ? Será este domingo 9 de febrero cuando sabres si los Kansas City Chiefs se llevarán el tricampeonato o si las Aguilas de Filadelfia podrán vencer a uno de los equipos más fuertes de los últimos años. Pero sin duda, es el espectáculo de medio tiempo lo que más nos emociona, pues promete ser de los más relevantes de los últimos años dado que se ha confirmado la participación de una de las figuras más destacadas del hip hop actual, Kendrick Lamar . Pero ¿quién es este personaje, cuáles son sus comienzos y cómo se transformó en “el nuevo rey del hip hop”? Sigue leyendo, pues te diremos quién es el rapero que se presentará por segunda vez en el medio tiempo del Super Bowl y por qué es uno de los artistas más importantes de los últimos años.

Kendrick Lamar, el nuevo rey del hip hop

Kendrick Lamar Duckworth, nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California y es uno de los raperos, productores discográficos y compositores más reconocidos de su generación. Es mundialmente reconocido por su destreza lírica, su capacidad para tratar asuntos profundos como el racismo y tener un concepto innovador en el hip hop.

Con un estilo distintivo por emplear una combinación de rap consciente, funk, jazz y soul, ha logrado posicionarse en la industria musical contemporánea como “el nuevo rey del hip-hop”.

Debutó en el mundo del hip hop en 20212 con el álbum good kidd, m.A.A.d City, que fue altamente aclamado por la crítica y que hizo que se ganara una buena base de seguidores. Sin embargo, la cúspide de su carrera vino en 2017, cuando lanzó el álbum DAMN, que se convirtió en el primero de su género en ganar un premio Pulitzer en 2018.

A inicios de su carrera, Kendrick fue acogido por Dr. Dre, otra leyenda del hip hop, por lo que en sus primeros años logró colaborar con grandes artistas del rap y del hip hop como Young Keezy, Busta Rhymes, Lil Wayne y Drake, con quien recientemente tiene una disputa que quedó plasmada en la canción “Not Like Us” y que le valió 5 Premios Grammy como Mejor Canción de Rap en 2024.

Colaboraciones de Kendrick Lamar

Durante toda su carrera el cantante ha logrado colaborar con artistas de talla mundial y grandes representantes del hip hop como Dr. Dre, quien fue el primero en confiar en su talento, ayudando a alzar su carrera.

El “nuevo rey del hip-hop” tuvo una participación en la banda sonora de la película de Marvel “Black Panther” demostrando así su talento para mezclar su música con el cine, pero sin duda dos de sus colaboraciones más populares han sido la que tuvo con Rihanna en la canción “Humble” y con Taylor Swift, con quien participó para una versión de “Bad Blood”, de ahí que muchas esperen la presencia de TayTay en el show del medio tiempo del Super Bowl.



En el 2022 tuvo un aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde compartió escenario con otras leyendas del rap como Snoop Dogg, 50 Cent y Eminem, actuación que marcó un antes y un después dentro de su carrera.

Premios de Kendrick Lamar

Lamar a lo largo de su carrera ha sido reconocido con diversos premios, consolidándose como uno de los artistas más distinguidos de la industria musical, llevándose 17 premios Grammys, y siendo el primer rapero en ser galardonado con un Premio Pulitzer de Música en 2018, esto gracias a su habilidad única de fusionar distintos géneros y tocar temas de relevancia social en sus letras.

¿Quien es la esposa de Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar tiene una relación con Whitney Alford, su novia de la preparatoria y quien lo ha acompañado a lo largo de los años. Pese a que su relación se ha mantenido privada, se sabe que la pareja tiene dos hijos: Uzi y Enoch y ambos, junto a Whitney, aparecen en la portada de su disco Mr. Morale & the Big Steppers lanzado en 2022. También se ha hecho público que la pareja se comprometió en 2015, pero se desconoce si ya se casaron.

¿De cuánto es la fortuna de Kendrick Lamar?

Se estima que la fortuna del nacido en Compton, California asciende a los 140 millones de dólares, de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth. Esto, como resultado de las giras y álbums, además de su compañía PGLang, que se dedica a la comunicación creativa. Además, tiene contratos con compañías como Nike y la marca de joyería Tiffany & Co.

¿Cuándo es el Super Bowl LIX 2025?

Este magno evento se llevará a cabo el domingo 9 de febrero del 2025 en la ciudad de Nueva Orleans. En esta edición del Super Bowl el show del medio tiempo está encabezado por Kendrick Lamar, el “rey del hip hop”.

¡No te pierdas la participación de Kendrick Lamar en el Show de Medio tiempo del Super Bowl LIX 2025 por Azteca 7!