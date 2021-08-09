¿Por qué Black Panther es una película de culto de Marvel?

La exitosa película Black Panther, se ha convertido en un film de culto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Incluso, se ha llegado a mencionar que esta entrega estuvo a punto de obtener lo que otras cintas de ciencia ficción no, pues está basada en un cómic.

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Además, mucho se ha mencionado sobre la historia que cuenta, es decir, por poner sobre la mesa una forma de pensar en el futuro con un prisma no caucásico, apostólico y romano. Además de reivindicar la no violencia frente al racismo y la amenaza del colonialismo.

Por otro lado, esta cinta era la favorita en la entrega de los Oscar de 2019 en donde logró tres estatuillas, ya que concentra el peso de la historia en una única escena. Una escena que sobrevivió al primer borrador del guión, luego al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, luego se rodó, y luego se mantuvo en el montaje.

De acuerdo con las opiniones, también se debió llevar el Oscar al Mejor Montaje. El problema es que no estaba nominada en esta categoría.

La gran escena de Black Panther

Recordemos la escena donde el personaje de Killmonger acaba de ser derrotado por T'Challa, va a morir, es inevitable. T'Challa; sin embargo, le dice: A lo mejor todavía podemos curarte. Killmonger le mira como diciendo confundido y responde lo siguiente.

¿Por qué? ¿Para que puedas encerrarme? Mejor entiérrame en el Océano junto a mis antepasados , que saltaron de los barcos porque sabían que la muerte era mejor que la esclavitud

Por otra parte, Ryan Coogler y Joe Robert Cole escribieron este diálogo en el primer borrador del guión de Black Panther.

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Todo esto se sabe porque en plena campaña de promoción de la película, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló en una entrevista que estaba orgulloso de que esa frase se hubiera mantenido a lo largo de todo el proceso de producción.

