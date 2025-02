¡Estas celebridades no se pueden perder el Super Bowl LIX!

Este domingo 9 de febrero se llevará a cabo la máxima fiesta deportiva de fútbol americano en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, donde no solo veremos un épico cierre de temporada de la NLF, en el cual se enfrentan los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs, sino también podremos contar con la presencia de varias celebridades que asistirán al Super Bowl LIX.

¿Qué celebridades estarán en el Super Bowl LIX?

Sin duda, una de las artistas más esperadas es la cantante Taylor Swift, quien se prevé que esté en el estadio no solo para animar a su pareja Travis Kelce, sino para apoyar a su equipo, ya que se sabe que es fiel seguidora de los Chiefs. La compositora es conocida por siempre por brindar su apoyo a su equipo y a su pareja, por lo que seguramente la veremos animarlos desde los palcos.

Otro famoso que seguramente estaremos viendo disfrutar del juego es el actor de Hollywood, Paul Rudd, el cual siempre ha demostrado ser un ferviente aficionado de los Chiefs, por lo que sin duda no puede faltar a este magno evento.

Jason Sudeikis, conocido por la participación en “Ted lasso”, es un actor y comediante que siempre ha demostrado su entusiasmo en los partidos de los Chiefs, siendo uno de sus más fieles seguidores.

Pero no solamente veremos celebridades que apoyan a los Kansas City Chiefs, pues seguramente veremos al creador de “Its Always Sunny in Philadelphia” Rob McElhenney, el cual se le ha visto más de una vez apoyando a Philadelphia Eagles. Así como Bradley Cooper y el comediante Kevin Hart, los cuales muy probablemente estén en el Caesar Superdome este domingo.

Sin duda alguna, aunque es incierto saber cuántas celebridades estarán disfrutando entre el público del Super Bowl LIX es seguro que su pasión y apoyo a su equipo brindan un toque único al juego.