NFL confirma a Kendrick Lamar como el gran protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LIX 2025

La NFL acaba de soltar una bomba que ha hecho vibrar a millones de fanáticos de la música y el fútbol americano en todo el mundo. Kendrick Lamar, el cerebro detrás de hits como “Humble” y “Alright”, será el encargado de encender el escenario del Super Bowl LIX con su inconfundible estilo.

NFL confirma a Kendrick Lamar show de medio tiempo del Super Bowl LIX 2025

A través de un post en ‘X’, la NFL dio a conocer la noticia y por su parte, en un video lleno de energía, Kendrick Lamar confirmó la noticia que todos esperábamos: “Qué hay, todos. Soy Lamar y me presentaré en el Super Bowl LIX. ¿Vendrán? Eso espero. Solo hay una oportunidad de ganar el campeonato. No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans. Ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa”, dijo.

¿Quién es Kendrick Lamar?

Si aún no conoces a Kendrick Lamar, te estás perdiendo una de las voces más importantes del hip-hop actual. Nacido y criado en Compton, California, Kendrick Lamar Duckworth, nombre completo del cantante ha utilizado su música como un vehículo para contar historias reales y abordar temas sociales relevantes. Sus letras, llenas de metáforas y rimas ingeniosas, lo han convertido en un referente para millones de personas.

Cabe destacar que esta no es la reprima vez que el rapero participa en dicho evento deportivo. En su primera aparición, en el Super Bowl LVI, Kendrick formó parte de un espectáculo que reunió a varios grandes del hip-hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent. Sin embargo, en 2025, Lamar será la estrella principal del show.

¿Cuándo es el Super Bowl LIX 2025?

Apunta esta fecha en tu calendario: el domingo 9 de febrero de 2025. Ese día, el Caesars Superdome de Nueva Orleans se convertirá en el epicentro del fútbol americano y la música. Y tú, desde la comodidad de tu casa, podrás disfrutar del show de medio tiempo más esperado del año.