Katy Perry, Lady Gaga y más celebridades envían mensajes de apoyo a Bad Bunny antes del Super Bowl 2026

Bad Bunny está a unas horas de llegar al escenario del medio tiempo del Super Bowl 2026 y lo hace con el respaldo de algunas de las figuras más grandes de la música mundial. Algunos artistas han aprovechado para mandar mensajes de apoyo al puertorriqueño antes de que empiece el partido de los Seahawks vs. Patriots. Artistas de la talla de Katy Perry, Lady Gaga, Ricky Martin y Luis Fonsi han compartido mensajes públicos de apoyo, reconociendo la importancia histórica de que un artista latino lidere el espectáculo más visto del planeta.

Katy Perry y Lady Gaga respaldan a Bad Bunny

Dos artistas que ya saben perfectamente lo que significa cargar con la presión de llevar a cabo el Halftime Show enviaron mensajes llenos de ánimo. Katy Perry escribió en redes sociales: “Tú puedes con esto, Benito. Recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano”, en referencia al importante impacto cultural que tiene Bad Bunny.

Otra que no podía dejar pasar la oportunidad de apoyarlo era Lady Gaga, quien también protagonizó uno de los shows más recordados del evento deportivo. La artista señaló que Bad Bunny no necesita consejos porque tiene claro quién es, algo clave cuando se enfrenta a un escenario que será visto por más de 100 millones de personas.

Puerto Rico celebra a su estrella mundial en el Super Bowl 2026

Obviamente, el apoyo de su tierra no podía faltar y es que si en América Latina nos llenamos de orgullo hacia el artista, en Puerto Rico está a otro nivel. Así lo deja en claro Luis Fonsi, quien destacó que Bad Bunny es actualmente “el mejor artista del mundo”, mientras que Yandel reconoció que llevó la música urbana a otro nivel global.

Ricky Martin sorprendió a sus fans al ir un poco más allá al dedicarle un emotivo mensaje celebrando y dedicándole al cantante un triunfo colosal sin renunciar a su identidad cultural. Sus palabras resaltaron que Bad Bunny ha ganado reconocimiento mundial manteniéndose fiel a sus raíces boricuas.

Ahora solo queda esperar que Benito haga lo que mejor sabe: convertir el escenario del Super Bowl 2026 en una fiesta mundial.

