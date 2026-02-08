Estos son todos los tráilers de películas que se estrenaron durante el Super Bowl 2026

Todos sabemos que el Super Bowl también es el espectáculo que nos trae los mejores tráilers de las películas más esperadas. Si eres un cinéfilo que muere por ver y saber todo lo que presentó Hollywood durante el partido de los Patriots vs. Seahawks, no te preocupes, nosotros te mantendremos al tanto.

Películas que presentaron su tráiler durante el Super Bowl 2026

Hay que tomar en cuenta que algunos de los avances llegaron primero a internet y las diferentes plataformas. Así es, esto sucedió horas o días antes del partido; sin embargo, se habla de su presencia en el Super Bowl, pues, aunque ya salieron, buscan generar el impacto masivo que solo este evento puede dar. Sin más que mencionar, estos son los principales tráilers presentados:

Scream 7 calienta motores antes de su estreno

Paramount fue uno de los estudios que decidió lanzar el spot especial de Scream 7 días antes del partido. El avance mostró nuevas escenas de Ghostface y el regreso de Sidney Prescott, recordando a los espectadores que la saga regresa a cines el 27 de febrero. Además, el anuncio recordó a los fans de Estados Unidos que la preventa de boletos para la cinta comienza justo después del Super Bowl, buscando aprovechar la emoción del momento.

Michael: el biopic de Michael Jackson sorprende

Otro grande que se adelantó a salir primero en las redes sociales fue el biopic de Michael, la película biográfica del Rey del Pop protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante. El avance será puesto durante las pausas del Super Bowl y muestra nuevas escenas del ascenso de Jackson y su relación familiar, acompañado por clásicos como “Don’t Stop ’til You Get Enough” y “Billie Jean”. El filme llegará a cines el 24 de abril y ya genera altas expectativas a nivel mundial.

Project Hail Mary y la apuesta de ciencia ficción

Amazon MGM también busca aprovechar el evento para promocionar su nueva película Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling. Igualmente, este filme ya tiene disponible su avance en redes sociales, pero será transmitido durante el evento. El tráiler mostró más detalles de la misión espacial y de la criatura alienígena que acompaña al personaje, preparando al mundo para su estreno el 20 de marzo.

Películas que aún preparan adelantos

Se sabe que muchas otras películas preparan su salida durante el evento del Super Bowl; esta nota se irá actualizando conforme estas vayan saliendo para que no pierdas detalle. A continuación, te dejamos la lista de películas que revelarán su avance hoy:



Hoppers

The Mandalorian and Grogu

Toy Story 5

Super Mario Galaxy

Minions 3

Disclosure Day

