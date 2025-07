¿Esto es chavorruquear? El disco “Currents” de Tame Impala cumple una década

Fue exactamente un 17 de julio cuando el mundo se sumergió bajo esa aura de psicodelia y pop que tanto les ha caracterizado, complaciendo a nuevos fanáticos y cautivando nuevos oídos.

Aunque Tame Impala ya era ligeramente conocida, este trabajo discográfico los colocó en la mira internacional y los consagró como una de las bandas modernas más destacadas de la última década.

A través de 13 tracks, este álbum llevó a más de una generación a bailar, enamorarse y llorar con canciones como ‘Let It Happen’, ‘Yes Im Changing’ o ‘The Less I Know The Better’.

Entre guitarras y rodeado de estrellas

Sin duda Currents no sólo fue un ‘boom’ para la banda, pues además de ser todo un éxito en ventas y reproducciones, dejó en claro que la visión y producción de Parker era algo de admirar, incluso entre diversos artistas modernos.

Su creatividad, talento y profesionalismo lo han hecho colaborar con artistas de la talla de Gorillaz, Travis Scott, Justice, Mark Ronson e incluso íconos como Dua Lipa, de quien fue el productor de su último álbum de estudio “Radical Optimism” (2024), mismo que ayudó a la artista a explorar más facetas de su tan peculiar pop.

Un artista que llegó a la pantalla grande

Es sabido que el frontman (compositor, multiinstrumentalista y productor) de Tame Impala es una persona reservada que se ha mantenido lejos de los reflectores, pero ello no lo ha mantenido lejos de producciones cinematográficas.

El australiano ha participado en el soundtrack de ‘Minions: Nace Un Villano’ (2023), ‘Calabozos y Dragones: honor entre ladrones’ (2023) y ‘Barbie’ (2023).

Con una trayectoria de más de 15 años y contando con cuatro álbumes de larga duración, Tame Impala se ha posicionado como una de las bandas entrañables de ya más de una generación en todo el mundo.

Aunque ya han pasado poco más de cinco años desde su último trabajo discográfico, la expectativa de nueva música entusiasma a millones de personas que disfrutan su música.