Bad Bunny lanza su nueva canción “Alambre Púa” en Puerto Rico: letra completa y el significado detrás de ella

Bad Bunny la está rompiendo después de haber sacado su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, con ritmos latinos y con letras que hablan profundamente de la situación de Puerto Rico a nivel social y político. El pasado 11 de julio inició su residencia en su país natal, y con cientos de asistentes pudimos ver que el puertorriqueño está tirando la casa por la ventana en cada una de sus presentaciones, y con motivo de esta residencia lanzó un nuevo tema: Alambre Púa, el cual incluso salió con un videoclip.

Alambre Púa: de qué trata la nueva canción de Bad Bunny

Alambre Púa por fin se estrenó en plataformas digitales, pero los asistentes a sus conciertos en Puerto Rico tuvieron la fortuna de escucharla antes que nadie, pues Bad Bunny la lanzó en exclusiva para sus escuchas puertorriqueños, el cual lanzó de sorpresa en el Coliseo de Puerto Rico con alrededor de 18 mil personas presentes.

Aunado a los ritmos que el conejo malo ya ha estado trabajando, Alambre Púa, ya apunta a ser un hit total que el puertorriqueño estaría sumando a sus decenas de éxitos. La canción está producida por Tainy, quien ya ha trabajado en muchas diferentes ocasiones con Benito, y que en conjunto presentan en Alambre Púa una historia de amor y dolor.

Bad Bunny presenta la letra en donde conocemos que tuvo una pérdida amorosa, ruptura que no está pudiendo superar. Teniendo al alambre de púas como una fuerte metáfora en donde este alambre, usualmente utilizado para proteger viviendas, se encuentra rodeando el corazón del cantante, quien con un profundo arrepentimiento admite que no sabía que esa vez que vio a su ser amado iba a ser la última vez.

Sin embargo el uso de la metáfora del alambre de púas no es algo completamente al azar, pues en Puerto Rico, alrededor de los años 90, se utilizaba este alambre en los rings de lucha libre, en un espectáculo de entrega física y hasta emocional que iba más allá de los límites.

Alambre Púa: Letra Completa de Bad Bunny

Hoy te voy a buscar y te voy a besar

Cerca del lunar

Contigo, yo me arrebato sin fumar

Lo de meno’ es el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú ere’ la baby, no te cambio por cien

Tú te monta’ en mi carro y parece un Mercedes-Benz

Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve

Como tú, ninguna se ve

Si me deja’, te hago un bebé

Quiero darte un besito al revé'

No sabía que aquella iba a ser la última ve’

Estoy triste que no la grabé, fuck, no la grabé

Pero aún guardo tus foto’ que me envíaste ‘esnúa

Me amarraste el corazón con alambre de púa’

Habla claro, ma’, tú ere’ bruja

Extraño escucharte, piquetúa

Ey, decirme papi, daddy, tú ere’ una mala, baddie

Mueve ese culo, booty, súbelo a la story

Está bellaca, horny, atrevida, naughty

Baby, no pare’, don’t stop, tú la tiene’, you got it

Hoy te voy a buscar y te voy a besar

Cerca del lunar

Contigo, yo me arrebato sin fumar

Lo de meno’ es el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú ere’ la baby, no te cambio por cien

Tú te monta’ en mi carro y parece un Mercedes-Benz

Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve

Al la’o mío, ninguna se ve

Bebé

Ninguna se ve

Bebé

Al la’o mío ninguna se ve

Bebé

Ninguna se ve

Como tú, ninguna se ve