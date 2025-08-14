inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Música
Nota

Taylor Swift revela portada de su álbum y tracklist de su próximo disco The Life of a Showgirl, ya tiene fecha de lanzamiento

Taylor Swift reveló el tracklist completo de su próximo disco: The Life of a Showgirl, el cual trae una colaboración que nos emociona a absolutamente todos.

album taylor swift
Crédito: Taylor Nation
André Gutiérrez
Música
Compartir
  •   Copiar enlace

Este miércoles, una de las cantautoras más escuchadas del mundo, Taylor Swift reveló la portada de su próximo disco, nos compartió su fecha de lanzamiento y el tracklist de este nuevo trabajo (ANUNCIÓ COLABORACIÓN CON SABRINA CARPENTER).

No fue hasta la 12:12 del pasado martes 12 de agosto que la cantante hizo el anuncio de su próximo álbum de estudio el cual llevará el nombre de The Life of a Show Girl en el podcast de los hermanos Kelce, “New Heights”.

La nueva era de Taylor ha emocionado a sus millones de fans, quienes quedaron encantados con la pasada gira “The Era’s Tour”, donde la estadounidense rompió récords de boletos vendidos por todo el mundo.

The Life of a Showgirl

Como bien lo dice su nombre, Taylor nos dejó ver esta faceta de showgirl y compartió fotografías en sus redes del concepto que acompaña esta nueva era.

Además compartió el tracklis del disco, mismo que estará conformado por 12 canciones.

  • The Fate of Ophelia
  • Elizabeth Taylor
  • Opalite
  • Father Figure
  • Eldest Daugther
  • Ruin The Friendship
  • Actually Romantic
  • Wi$h Li$t
  • Wood
  • CANCELLED!
  • Honey
  • The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

El regreso de una de las artistas más aclamadas ¿Cuándo sale el nuevo disco?

Luego de que en 2024 lanzara THE TORTURED POETS DEPARTAMENT, las y los swifties de todo el mundo quedaron más que encantados con este disco por lo que no podían esperar por una nueva entrega.

En la misma publicación Taylor puso el 3 de octubre como fecha de lanzamiento, acabando con teorías y conspiraciones que sus millones de fans comenzaban.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca 7
×
×