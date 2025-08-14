Taylor Swift revela portada de su álbum y tracklist de su próximo disco The Life of a Showgirl, ya tiene fecha de lanzamiento
Taylor Swift reveló el tracklist completo de su próximo disco: The Life of a Showgirl, el cual trae una colaboración que nos emociona a absolutamente todos.
Este miércoles, una de las cantautoras más escuchadas del mundo, Taylor Swift reveló la portada de su próximo disco, nos compartió su fecha de lanzamiento y el tracklist de este nuevo trabajo (ANUNCIÓ COLABORACIÓN CON SABRINA CARPENTER).
No fue hasta la 12:12 del pasado martes 12 de agosto que la cantante hizo el anuncio de su próximo álbum de estudio el cual llevará el nombre de The Life of a Show Girl en el podcast de los hermanos Kelce, “New Heights”.
La nueva era de Taylor ha emocionado a sus millones de fans, quienes quedaron encantados con la pasada gira “The Era’s Tour”, donde la estadounidense rompió récords de boletos vendidos por todo el mundo.
The Life of a Showgirl
Como bien lo dice su nombre, Taylor nos dejó ver esta faceta de showgirl y compartió fotografías en sus redes del concepto que acompaña esta nueva era.
Además compartió el tracklis del disco, mismo que estará conformado por 12 canciones.
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daugther
- Ruin The Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter
And, baby, that’s show business for you. New album The Life of a Showgirl. Out October 3 ❤️🔥https://t.co/rIaG2Ezo7Z— Taylor Swift (@taylorswift13) August 13, 2025
Album Producers: Max Martin, Shellback and Taylor Swift
📸: Mert Alas & Marcus Piggott pic.twitter.com/QRzLbLpnUS
El regreso de una de las artistas más aclamadas ¿Cuándo sale el nuevo disco?
Luego de que en 2024 lanzara THE TORTURED POETS DEPARTAMENT, las y los swifties de todo el mundo quedaron más que encantados con este disco por lo que no podían esperar por una nueva entrega.
En la misma publicación Taylor puso el 3 de octubre como fecha de lanzamiento, acabando con teorías y conspiraciones que sus millones de fans comenzaban.