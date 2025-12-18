La película de TERROR que podría GANAR un Oscar en 2026 y está disponible en streaming

La lista corta - shortlist, en inglés - para la 98a edición de los Premios Oscar ya fue revelada. A través de esta, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) da a conocer a los semifinalistas en categorías específicas. Entre las novedades de este año, destaca el apartado de “Mejor Casting”, en el que compite Weapons, de Zach Cregger, película de TERROR que ha sido catalogada como uno de los mejores filmes del año… Y lo mejor de todo: ¡Ya la puedes ver en streaming!

¿De qué trata Weapons?

Weapons, también conocida en español como La Hora de la Desaparición, narra la historia de una desaparición de niños del mismo salón de clases, tras salir de sus casas en una hora en específico durante la noche… A excepción de uno. La trama se centra en encontrar quién o qué está detrás del misterioso desvanecimiento, mientras los padres de los niños lidian con la desesperación y culpa por no poder hallar a sus hijos.

La cinta está protagonizada por Amy Madigan, quien ofrece una actuación excepcional al convertirse en el rostro principal del filme. Julia Garner, Josh Brolin, Austin Abram y Sara Paxton también forman parte del elenco. La cinta cuenta con una aceptación del 93% por parte de la crítica, según Rotten Tomatoes. Metacritic la ubica con una calificación de 81 puntos y IMDb con un 7,6/10; siendo una de las películas con mejor recepción de todo el año.

Weapons, disponible en streaming: ¿Dónde la puedo ver?

Tras su estreno en cines, Weapons ya se encuentra disponible en streaming. La cinta de terror que podría ganar un premio Oscar en 2026 pertenece al catálogo de HBO Max.

¿Qué otras películas están en la shortlist de los Oscar 2026 por Mejor Casting?

Aparecer en la shortlist no es sinónimo de nominación. No obstante, representa un gran honor para todas las cintas que han sido pre-seleccionadas. Las películas que compiten por una nominación en la categoría de “Mejor Casting” son:

El Agente Secreto

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Sirât

Una Batalla Tras Otra

Valor Sentimental

Weapons: La hora de la desaparición

Wicked: For Good

¿Cuándo sale la lista de nominados a los Oscars 2026?

Los miembros de la Academia podrán votar por las cintas preseleccionadas entre el lunes, 12 de enero, y el viernes, 16. De tal modo, las nominaciones para la 98a edición de los Premios Oscar se darán a conocer el jueves, 22 de enero.

¿Cuándo es la 98a edición de los Premios Oscar?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará la noche del domingo, 15 de marzo, en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Angeles, California. Por supuesto, en TV Azteca, tendremos la cobertura del evento.