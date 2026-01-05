Rinden EMOTIVO homenaje a Rob Reiner en los Critics Choice Awards 2026

Los Critics Choice Awards 2026 tuvieron como conductora, nuevamente, a Chelsea Handler, quien como es común en este tipo de premiaciones abrió la noche con un speech lleno de comedia respecto a los y las nominadas de la noche, desde los actores y actrices hasta las series y películas. Pero la ceremonia tomó otro rumbo cuando la conductora rindió un emotivo discurso en memoria del fallecido Rob Reiner .

"De hecho, tú eres el segundo hombre más amable de Hollywood, porque todos en esta sala saben que el hombre más amable de Hollywood era Rob Reiner. Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que, desde el momento en que lo conocías, se sentía como un viejo amigo cuando conversabas con él. Estaba presente, estaba concentrado y era divertido, y te hacía montones de preguntas, ya fuera que estuvieran hablando de política, de cine o de las últimas tendencias de belleza; él se involucraba por completo."

Tratando de apaciguar la clara emoción que se reflejaba en los rostros de todos los presentes, Handler como buena comediante intentó suavizar la tristeza con una pequeña broma sobre cómo le explicó a Rob y su esposa Michele cosas sobre cirugía plástica, algo que según ella "Fue muy esclarecedor" para el matrimonio. Y remató:

"Rob y Michele fueron incansables en sus esfuerzos por muchísimas causas importantes, todas ellas nacidas de una idea básica: la decencia y la convicción de que debemos cuidarnos los unos a los otros. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que definitivamente necesitamos más de eso. Así que usemos esta noche como un recordatorio de esa decencia y como un recordatorio de todo lo que Rob y Michele representaron y por lo que lucharon con tanta fuerza."

¿Qué le sucedió a Rob Reiner?

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados sin vida, y después de una investigación se descubrió que ambos habían sido asesinados, noticia que dejó paralizada a toda la industria del cine de Hollywood.

Poco después de que se diera a conocer la terrible noticia la policía abrió una carpeta de investigación y el hijo mediano del matrimonio se convirtió en el principal sospechoso del acto: Nick Reiner .

Las investigaciones avanzaron y al final la fiscalía decidió acusar a Nick Reiner de dos cargos de homicidio.