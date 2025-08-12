The Rose en México: setlist y cómo llegar al Pepsi Center, todo lo que debes considerar para el concierto del 12 de agosto

Este martes 12 de agosto, la banda surcoreana de rock alternativo e indie conocidos como The Rose estará haciendo vibrar el Pepsi Center de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Once Upon A World Tour’ con un concierto que no te puedes perder.

La agrupación conformada por Woosung, Dojoon, Hajoon y Jaehyeong ha destacado en los últimos años en una escena que cada vez va creciendo más en su natal Corea del Sur, donde han logrado destacar dentro del ferviente mundo del K-Pop, apegándose más al rock y formando un vínculo con sus seguidores, conocidos como ‘Black Rose’.

Su autenticidad los ha llevado a tocar en festivales como Lollapalooza, Coachella e incluso realizar giras internacionales muy exitosas como el ‘Heal Together World Tour’ del 2023, y este 2025 están de vuelta en México para ofrecer un concierto imperdible.

Posible setlist de The Rose en su concierto en México

Dentro de su reciente gira mundial, The Rose ha ofrecido shows de hasta dos horas, donde ha destacado la lista de canciones que han presentado por todo el mundo, como lo son:



Breath (Intro)

Ticket To The Sky

Childhood

Definition of ugly is

She’s in the Rain

Tomorrow

Nebula

Lifeline

You’re Beautiful

Shift

Slowly

Nauseous

Yes

Back to Me

Alive

RED

Sorry

Eclipse

Beauty and the Beast

Nevermind

Wonder

Sour

Cosmo

O

Boletos para concierto de The Rose en CDMX

Las entradas estuvieron disponibles a través de TicketMaster y tuvieron precios que iban desde los $2,129 hasta los $3,890 pesos… Aunque para suerte de unos y no tanta de otros, el concierto ya es “sold-out”.

Cosas que debes de considerar de este concierto

Se ha anunciado que las puertas generales del Pepsi Center abrirán a las 7:00 PM en punto, por lo que te recomendamos estar precavido con los tiempos.

Es importante que sepas que sólo podrán acceder personas mayores de 10 años y que se estima que el show en el Pepsi Center dure cerca de dos horas.

¿Cómo llegar en transporte público al Pepsi Center?

El recinto se encuentra en la calle de de Dakota s/n en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, y puedes llegar de manera sencilla viajando en la Línea 1 del Metrobús y bajando en la estación Poliforum, la cual se encuentra a unos cuantos metros del Pepsi Center.