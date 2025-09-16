TODO lo que debes de saber sobre los conciertos de Rod Stewart en CDMX y Querétaro: fechas, precios e invitados

El cantante británico Roderick David Stewart, mejor conocido como Rod Stewart estará regresando a México como parte de su gira ‘One Last Time’, siendo la Ciudad de México y Querétaro, la únicas entidades mexicanas que visitará en esta “despedida” tras más de cinco décadas de trayectoria.

La icónica leyenda del rock y el pop, intérprete de hits como “Young Turks”, “Maggie May”, “Forever Young” y "¿Da Ya Think I’m Sexy?"ofrecerá un par de noches únicas para los mexicanos, donde estará presentándose en el Palacio de los Deportes de la CDMX y el Estadio Corregidora de Querétaro.

¿Por qué los conciertos de Rod Stewart serán históricos?

Como bien dice el nombre de esta gira, ‘One Last Time’, hace referencia a que posiblemente sea uno de los últimos conciertos del cantante, pues la leyenda de 80 años ha mantenido el fuego dentro de sus fanáticos por muchos años, siendo esta, una de sus últimas actuaciones debido a su edad.

Sin duda alguna, Rod Stewart ha conectado de gran manera con su público mexicano, por lo que estas fechas podrían ser tan únicas como emotivas, ya que la fecha del Palacio de los Deportes del 7 y el 9 de octubre en el Estadio Corregidora será probablemente sus últimos conciertos en México.

¿Cuál es la importancia de Querétaro para Rod Stewart?

Después de 36 largos años, el cantante volverá al Estadio de la Corregidora de Querétaro para ofrecer una noche única, como aquellas que ofreció en el año de 1989, la fecha doble que es considerada como histórica, donde logró reunir a cerca de 100 mil personas, en lo que la prensa de aquella época destacó como “La Berlín Mexicana”, siendo un evento único que retrataba la libertad de la juventud.

En esta ocasión regresará a Querétaro acompañado de Paul Young, Earth Wind & Fire Experience By Al McKay y la banda UB40, en lo que promete ser una noche igual de anecdótica como la que tuvo lugar hace casi cuatro décadas.

¿Aún hay boletos para los conciertos de Rod Stewart?

Aún puedes encontrar boletos para el concierto de Rod Stewart en la Ciudad de México que tendrá lugar el martes 7 de octubre en el Palacio de los Deportes, donde los lugares disponibles tienen un precio de $4,633 y las más caras $5,975 pesos, mismas que puedes conseguir a través de TicketMaster.

Por otro lado, para la fecha del Estadio Corregidora de Querétaro del jueves 9 de octubre tienen precios que van desde los $1,005 hasta los $6,970 pesos, donde de momento hay un poco más secciones disponibles.