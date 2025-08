MTV VMAs (Video Music Awards) 2025: Todos los artistas nominados ¿Dónde y cómo votar? Aquí los detalles

Con el paso de los años, los MTV VMAs (Video Music Awards) se han vuelto una de las premiaciones más conocidas y vistas de la actualidad, pues sus extensas categorías de artistas nominados año con año nos tiene al pendiente.

Este 2025, la ciudad de Nueva York será testigo de una de las ceremonias de la industria musical más reñidas de los últimos años, donde artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Bad Bunny darán de qué hablar.

Recuerda que podrás votar por tus categorías y artistas favoritos en el sitio web de MTV hasta el 7 de septiembre.

Lista de los nominados de los VMAs 2025 por categoría

Video del Año

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

Birds of a Feather - Billie Eilish

Not Like Us - Kendrick Lamar

Die With a Smile - Lady Gaga ft. Bruno Mars

ft. APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

ft. Manchild - Sabrina CarpenterTimless - The Weeknd ft. Playboi Carti

Artista del Año

Bad Bunny

Beyoncé

Kenrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Ordinary - Alex Warren

Birds of a Feather - Billie Eilish

Anxiety - Doechii

Sapphire - Ed Sheeran

I love You, I’m Sorry - Gracie Abrams

Die With a Smile - Lady Gaga ft. Bruno Mars

ft. What Was That - Lorde

APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

ft. Sports Car - Tate McRae

Timless - The Weeknd ft. Playboi Carti

Mejor Nuevo Artista

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor Artista Pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Actuación Push del Año

A Bar Song (Typsi) - Shaboozey

Last Heartbreak Song - Ayra Starr

Belong Together - Mark Ambor

Graveyard - Lay Bankz

Bye Bye Bye - Dasha

Touch - KATSEYE

KEHLANI - Jordan Adetunji

YES IT IS - Leon Thomas

Shadow - Livingston

Next Summer - Domino David

Sailor Song - Gigi Perez

Sally, When The Wine Runes Out - ROLE MODEL

Mejor Colaboración

Backup Plan (Stagecoach Official Music Video) - Bailey Zimmerman ft. Luke Combs

ft. Luther - Kendrick Lamar ft. SZA

ft. Die with a Smile - Lady Gaga ft. Bruno Mars

ft. Pour Me a Drink - Post Malone ft. Blake Shelton

ft. APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

ft. Sunset Blvd - Selena Gomez ft. Benny Blanco

Mejor Video pop

Ordinary - Alex Warren

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

Sapphire - Ed Sheeran

Die with a Smile - Lady Gaga ft. Bruno Mars

ft. APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

ft. Manchild - Sabrina Carpenter

Mejor Video Hip Hop

Anxiety - Doechii

Nokia - Drake

Somebody Save Me - Eminem ft. Jelly Roll

ft. WHATCHU KNO ABOUT ME - GloRilla ft. Sexyy Red

ft. Not Like Us - Kendrick Lamar

Murdergram Deux - LL COOL J ft. Eminem

ft. 4X4 - Travis Scott

Mejor Video R&B

Residuals - Chris Brown

Mutt (Remix) - Leon Thomas & Freddie Gibbs

& Type Dangerous - Mariah Carey

N o C h i l l - PARTYNEXTDOOR

Heart of a Woman - Summer Walker

Drive - SZA

Timeless - The Weeknd ft. Playboi Carti

Mejor Video de Música Alternativa

Sailor Song - Gigi Perez

Imagine Dragons - Wake Up

Messy - Lola Young

Lonely Road - MGK ft. Jelly Roll

back to friends - Sombr

Back to Me - The Marías

Mejor Video de Rock

All My Love - Coldplay

Afterlife - Evanescence

One Eyed Bastard - Green Day

Honey - Lenny Kravitz

The Emptiness Machine - Linkin Park

The Contract - Twenty One Pilots

Mejor Video de Música Latina

Baile Inolvidable - Bad Bunny

Río - J Balvin

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

La Patrulla - Peso Pluma

Khé? - Rauw Alejandro ft. Romeo Santos

ft. Soltera - Shakira

Mejor Video de K-Pop

Whiplash - aespa

Like Jennie - JENNIE

Who - Jimin

Earthquake - JISOO

Born Again - LISA ft. Doja Cat & RAYE

ft. & Chk Chk Boom - Stray Kids

Toxic Till the End - ROSÉ

Mejor video de Afrobeat

Active - Asake & Travis Scott

TaTaTa - Burna Boy ft. Travis Scott

Shake It to the Max (FLY) (Remix) - MOLIY , Silent Addy , Skillibeng & Shenseea

, , & Baby (Is It a Crime) - Rema

Get It Right - Tems ft. Asake

ft. Push 2 Start - Tyla

Piece of My Heart - Wizkid ft. Brent Faiyaz

Mejor Video de Country

Think I’m in Love With You - Chris Stapleton

I’m Gonna Love You - Cody Johnson & Carrie Underwood

& Liar - Jelly Roll

4x4xU - Lainey Wilson

Am I Okay? - Megan Moroney

Smile - Morgan Wallen

Mejor Álbum 2025

DeBí TiRAR MáS FOTos - Bad Bunny

GNX - Kendrick Lamar

Mayhem - Lady Gaga

I’m the Problem - Morgan Wallen

Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

Hurry Up Tomorrow - The Weeknd

Mejor video en formato largo

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

DtMF (Short Film) - Bad Bunny

- Funny Little Stories - Damiano David

Balloonerism - Mac Miller

Something Beautiful - Miley Cyrus

Hurry Up Tomorrow - The Weeknd

Mejor Video con Mensaje Social

Higher - Burna Boy

Guess - Charli XCX ft. Billie Eilish

ft. Anxiety - Doechii

Somebody Save Me - Eminem ft. Jelly Roll

ft. Younger and Hotter Than Me - Selena Gomez ft. Benny Blanco

ft. Sleepwalking - Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan

Mejor Dirección de Video

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

Guess - Charli XCX ft. Billie Eilish

ft. Not Like Us - Kendrick Lamar

Abracadabra - Lady Gaga

APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

ft. Manchild - Sabrina Carpenter

Mejor Dirección de Arte

Guess - Charli XCX ft. Billie Eilish

ft. Not Like Us - Kendrick Lamar

Abracadabra - Lady Gaga

Man of the Year - Lorde

End of the World - Miley Cyrus

APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

Mejor Cinematografía

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

Sapphire - Ed Sheeran

Not Like Us - Kendrick Lamar

Abracadabra- Lady Gaga

Easy Lover - Miley Cyrus

Manchild - Sabrina Carpenter

Mejor Edición de Video

Guess - Charli XCX ft. Billie Eilish

ft. Sapphire - Ed Sheeran

Not Like Us - Kendrick Lamar

Abracadabra - Lady Gaga

Manchild - Sabrina Carpenter

Just Keep Watching (De la Película de la F1) - Tate McRae

Mejor Coreografía

Anxiety - Doechii

Eusexua - FKA Twigs

Not Like Us - Kendrick Lamar

Abracadabra - Lady Gaga

Push 2 Start - Tyla

Pretty Ugly - Zara Larsson

Mejores Efectos Visuales