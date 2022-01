Tom Holland sería el presentador de los Oscar 2022.

Sorpresivamente, La Academia habría contactado al actor Tom Holland para que funja como el presentador de los Oscar 2022 , el próximo 27 de marzo.

Son ya dos ocasiones en las que los Oscar no tienen presentador, pero la Academia de Hollywood ha confirmado que este 2022 la situación cambiará y el nombre que más suena es el del actor de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esta noticia la dio a conocer The Hollywood Reporter, pues Holland dijo en una entrevista que veía muy complicado asumir un reto tan mayúsculo en uno de los momentos más ajetreados de su carrera.

“Tal vez en el futuro, pero con toda sinceridad, estoy demasiado ocupado en este momento. No tengo tiempo. Tengo que hacer una gira de prensa de ‘Uncharted’ y luego empiezo a rodar a principios de marzo para esta serie ('The Crowded Room’ de Apple TV+) que me va a quitar mucho tiempo y definitivamente es el papel más difícil que he asumido jamás. Así que tal vez algún día en el futuro. Pero no, no ahora mismo”, expresó contundentemente el actor.

Tom Holland se arrepiente

Según cuenta el medio de comunicación al que le dio la entrevista Holland, unos minutos después de haber colgado el teléfono, el actor llamó y dijo que lo había pensado mejor.

“Solo quería retractarme rápidamente de lo que he dicho. Me preguntabas sobre los Oscar, eres la primera persona en mencionarlo y estaba sentado aquí pensando: ‘¡Por supuesto que sería el presentador de los pu... Oscar!’ Fui al baño y me miré a mí mismo en el espejo y dije: '¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Oscar?’ Así que sí, si me lo piden, lo haría y sería muy divertido. Realmente lo disfrutaría”, corrigió.

El reportero le preguntó si le gustaría conducir solo o con alguien más: “Cualquiera. No me importa. Si lo hiciera solo sería genial y con alguien a quien quiero sería aún mejor. Creo que una experiencia compartida siempre es mejor que una experiencia en solitario. Estoy contento con cualquiera”, respondió el histrión.

El mismo medio dijo que esta semana la Academia contactó a Tom Holland para explorar la posibilidad de ser el presentador de los Oscar 2022. Aún se desconoce si el actor británico de 25 años podrá hacer hueco en su apretada agenda para aceptar la propuesta.

