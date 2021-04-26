Oscar: Las razones por las que los mexicanos ganaron el premio.

Poniendo a México en alto, Sound Of Metal logró un premio Oscar por mejor sonido, donde tres ingenieros mexicanos lograron llevarse el galardón.

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Esta cinta, relata la historia de un músico que debe tener un equipo de sonido, capaz de estar a la altura de cada efecto, diálogo y nota musical. Tras lograr esta impresionante combinación, los mexicanos ganaron el Oscar a mejor sonido.

Fue el domingo 25 de abril, donde México tuvo ganadores gracias al trabajo de sonido realizado; sin duda, un momento histórico para el país.

El largometraje dirigido por Darius Marder, cuenta la historia de Ruben, un baterista con gran futuro en el Metal. El film se adentra en el drama, cuando Ruben comienza a perder la audición irremediablemente. Los mexicanos Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc hicieron un gran trabajo.

Los ingenieros mexicanos editaron 800 capas de sonido

La mezcla de sonido se hizo cerca de Tepoztlán, Morelos. Los tres ingenieros de sonido trabajaron con el director en tres categorías diferentes de sonidos: diálogos, música y efectos. Dentro de estos 3 grandes grupos, se dividieron sub-subcategorías organizadas, llegando a un total de 800 diferentes capas con pistas de sonido específicas.

Sound of Metal se destacó por tener sonido directo

De acuerdo con la ingeniera Michelle, los diálogos de estas películas suelen ser grabados en postproducción, pero en el caso de Sound Of Metal, el 90% de la película es sonido directo.

El efecto de desorientación de Sound Of Metal

Los ingenieros mexicanos trataron de que el espectador pueda empatizar con la percepción del mundo de Ruben, por eso intentaron que se sintiera sensorial y que por momentos no puedas comprender bien lo que se escucha.

Además, se trabajó con efectos de silencio, sordera y en el efecto de cómo escucha una persona con implantes.

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Los mexicanos encargados de esta gran labor fueron Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc. Sonidistas que han trabajado en producciones como El laberinto del fauno.