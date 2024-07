Alexita y Raúl Sandoval salvan a Thania en la prueba de rendimiento

Thania y Cristian fueron sentenciados el día domingo después del concierto debido a su bajo rendimiento, pero posteriormente, Eugenio Salco fue señalado como el peor alumno de la semana , por lo que los tres se enfrentaron este miércoles en una fuerte prueba de rendimiento. Uno de los sentenciados fue salvado por los invitados especiales de la noche, Alexita Garza y Raúl Sandoval, pero también hubo críticos presentes; Ferka y Carlos Quirarte.

Cristian, Thania y Eugenio se enfrentan a la prueba de rendimiento

Ricardo le dio la bienvenida a los tres sentenciados de la semana, Thania, Cristian y Eugenio, los académicos se mostraron nerviosos, pues estaban a centímetros de los criticones y de Alexita y Raúl, quienes salvaron a uno de ellos. Los tres cantaron el tema “Ya no vives en mí" de Yuri y Carlos Rivera, canción por la que trabajaron bastante. Ferka opinó que Thania hizo su interpretación de manera increíble, pero les comento a Cristian y a Eugenio que los vio un poco flojos, pero pueden mejorar, mientras que Carlos opinó que los vio un poco flojos, les sugiere que tengan más energía para transmitir en el escenario. Alexita fue muy sincera con su opinión, a ella sí le gustó la interpretación de los académicos, ya que les ve un gran potencial, y cree que disfrutaron mucho la interpretación. Carlos fue bastante duro con sus comentarios, cree que no fue una gran interpretación por los sentenciados, “No les vi ganas de comerse el escenario”, fueron sus palabras. El sentenciado Cristian, dijo que él se enfocó en sentir realmente la canción, pero Eugenio hizo lo contrario, él comenta que se enfocó en la dicción de la canción, por lo que Raúl Sandoval no estuvo muy de acuerdo, ya que piensa que un verdadero artista debe sentir el contexto de la canción.

¿Quién ganó la prueba de rendimiento?

Después de varias opiniones encontradas, el director Héctor Martínez dirigió unas palabras a los académicos “No quiero volver a verlos sentenciados”, dándoles ánimos para que su trabajo de cada concierto sea de excelencia y no se encuentren en la misma situación. Finalmente, llegó el momento de la verdad, donde Raúl y Alexita dieron el nombre del ganador, ellos decidieron salvar a Thania en la prueba de inmunidad, por lo que Eugenio y Cristian no podrán gozar de la cena del día viernes, donde el Chef Poncho y Rossana, ganadora de MasterChef Celebrity les harán un gran platillo.

