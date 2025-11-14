¡Nuevas skins! Tyler, The Creator llega a Fornite con música y un flow único

Este viernes se confirmó que Tyler Gregory Okonma mejor conocido como Tyler, the Creator llegará a Fornite en la nueva actualización donde hará presencia con dos skins: su “versión clásica” y el atuendo de CHROMAKOPIA, su penúltimo disco con el cuál llegará a México en marzo del 2026.

Sin duda alguna, esta recta final del año, Fornite se ha dedicado a consentir a sus fans, pues desde la actualización de halloween, colaboración con Los Simpsons y ahora con uno de los raperos más escuchados del mundo, lo han vuelto a hacer y se han mantenido como uno de los videojuegos más populares.

¿Qué se sabe sobre la colaboración de Tyler, the Creator y Fornite?

Además de llegar con dos se sus skins más características, han añadido 4 canciones del artista al videojuego, donde podremos escuchar: “Thought I Was Dead”, “Ring Ring Ring”, “EARFQUAKE”, y “Sticky”, tracks que justamente representan la variedad de su trayectoria musical, donde además cada skin contará con sus respectivas armas, que van desde micrófonos, baterías y demás emotes característicos del rapero.

Con esta colaboración, Tyler se suma a artistas como Travis Scott, Ariana Grande, The Weeknd, Doja Cat, Post Malone, Sabrina Carpenter, y Eminem, quienes forman parte del grupo selecto que ha formado parte del universo de Fornite.

¿Cuándo serán los conciertos de Tyler, the Creator en México?

Tyler, The Creator ofrecerá algunas presentaciones por algunas ciudades de México este 2026 como parte de su gira "CHROMAKOPIA", donde dará un par de conciertos en la Ciudad de México el 24 y 25 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes.

Tendrá una única fecha en la ciudad de Guadalajara el 29 de marzo de 2026 en la Arena Guadalajara y por último, se confirmó su presencia como parte del Festival Pal’ Norte 2026 el viernes 27 de marzo.