Este es el nuevo orden cronológico del Universo Marvel.

Hay un nuevo orden cronológico en el Universo Cinematográfico de Marvel que ha sido actualizado con ‘Eternals’ y otras cintas más que ha dado a conocer Disney Plus.

En el inicio del presente 2022, la compañía tiene cuatro nuevas series y tres nuevas películas parte del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que ha publicado la forma exacta en la que suceden los acontecimientos de sus películas y series.

Luego de tres películas y cinco series en 2021, el siguiente es el nuevo orden cronológico del MCU:

Captain America: The First Avenger

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Thor: The Dark World

Iron Man 3

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Black Panther

Black Widow

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

What If…?

WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Eternals

Hawkeye

Hawkeye es la última entrega del MCU en orden cronológico, pero antes pasaron sucesos de Eternals y de Shang-Chi. Es posible que a partir de ahora la mayoría de estrenos mire hacia adelante, a diferencia de películas como Black Widow que se estrenaron antes que otras dentro de su universo.

¿Y dónde queda Spider-Man?

Es notable la ausencia de Spider-Man y sus películas, pues aunque la estelarizada por Tom Holland pertenece al MCU, sus derechos legales son de Sony Pictures, pero analizando es fácil encontrar un lugar a las películas de Spider-Man en esta línea temporal del MCU.

Spider-Man: Homecoming sucede entre los acontecimientos de Black Panther y Black Widow, luego Spider-Man: Far From Home pasa después de Avengers: Endgame, por lo que eso la posicionaría entre WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

Finalmente, Spider-Man: No Way Home comienza exactamente al concluir Far From Home pero sus sucesos se extienden a lo largo de algunas semanas o meses y al final de la película en Nueva York ya es Navidad, lo que significa que coincide con Hawkeye en los últimos momentos de la película. Eso la coloca entre Eternals y Hawkeye o con solo esta última.

