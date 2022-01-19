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Este es el nuevo orden cronológico del Universo Marvel.

Marvel ha dado a conocer en Disney Plus el nuevo orden cronológico de su universo cinematográfico actualizado con ‘Eternals’ y otras cintas más.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Hay un nuevo orden cronológico en el Universo Cinematográfico de Marvel que ha sido actualizado con 'Eternals' y otras cintas más que ha dado a conocer Disney Plus.

En el inicio del presente 2022, la compañía tiene cuatro nuevas series y tres nuevas películas parte del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que ha publicado la forma exacta en la que suceden los acontecimientos de sus películas y series.

Luego de tres películas y cinco series en 2021, el siguiente es el nuevo orden cronológico del MCU:

  • Captain America: The First Avenger
  • Captain Marvel
  • Iron Man
  • Iron Man 2
  • Thor
  • The Avengers
  • Thor: The Dark World
  • Iron Man 3
  • Captain America: The First Avenger
  • Guardians of the Galaxy
  • Guardians of the Galaxy Vol. 2
  • Avengers: Age of Ultron
  • Ant-Man
  • Captain America: Civil War
  • Black Panther
  • Black Widow
  • Doctor Strange
  • Thor: Ragnarok
  • Ant-Man and the Wasp
  • Avengers: Infinity War
  • Avengers: Endgame
  • Loki
  • What If…?
  • WandaVision
  • The Falcon and the Winter Soldier
  • Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
  • Eternals
  • Hawkeye

Hawkeye es la última entrega del MCU en orden cronológico, pero antes pasaron sucesos de Eternals y de Shang-Chi. Es posible que a partir de ahora la mayoría de estrenos mire hacia adelante, a diferencia de películas como Black Widow que se estrenaron antes que otras dentro de su universo.

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¿Y dónde queda Spider-Man?

Es notable la ausencia de Spider-Man y sus películas, pues aunque la estelarizada por Tom Holland pertenece al MCU, sus derechos legales son de Sony Pictures, pero analizando es fácil encontrar un lugar a las películas de Spider-Man en esta línea temporal del MCU.

Spider-Man: Homecoming sucede entre los acontecimientos de Black Panther y Black Widow, luego Spider-Man: Far From Home pasa después de Avengers: Endgame, por lo que eso la posicionaría entre WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

Finalmente, Spider-Man: No Way Home comienza exactamente al concluir Far From Home pero sus sucesos se extienden a lo largo de algunas semanas o meses y al final de la película en Nueva York ya es Navidad, lo que significa que coincide con Hawkeye en los últimos momentos de la película. Eso la coloca entre Eternals y Hawkeye o con solo esta última.

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