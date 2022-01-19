Este es el nuevo orden cronológico del Universo Marvel.
Marvel ha dado a conocer en Disney Plus el nuevo orden cronológico de su universo cinematográfico actualizado con ‘Eternals’ y otras cintas más.
Hay un nuevo orden cronológico en el Universo Cinematográfico de Marvel que ha sido actualizado con 'Eternals' y otras cintas más que ha dado a conocer Disney Plus.
En el inicio del presente 2022, la compañía tiene cuatro nuevas series y tres nuevas películas parte del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que ha publicado la forma exacta en la que suceden los acontecimientos de sus películas y series.
Luego de tres películas y cinco series en 2021, el siguiente es el nuevo orden cronológico del MCU:
- Captain America: The First Avenger
- Captain Marvel
- Iron Man
- Iron Man 2
- Thor
- The Avengers
- Thor: The Dark World
- Iron Man 3
- Captain America: The First Avenger
- Guardians of the Galaxy
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Avengers: Age of Ultron
- Ant-Man
- Captain America: Civil War
- Black Panther
- Black Widow
- Doctor Strange
- Thor: Ragnarok
- Ant-Man and the Wasp
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
- Loki
- What If…?
- WandaVision
- The Falcon and the Winter Soldier
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- Eternals
- Hawkeye
Hawkeye es la última entrega del MCU en orden cronológico, pero antes pasaron sucesos de Eternals y de Shang-Chi. Es posible que a partir de ahora la mayoría de estrenos mire hacia adelante, a diferencia de películas como Black Widow que se estrenaron antes que otras dentro de su universo.
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¿Y dónde queda Spider-Man?
Es notable la ausencia de Spider-Man y sus películas, pues aunque la estelarizada por Tom Holland pertenece al MCU, sus derechos legales son de Sony Pictures, pero analizando es fácil encontrar un lugar a las películas de Spider-Man en esta línea temporal del MCU.
Spider-Man: Homecoming sucede entre los acontecimientos de Black Panther y Black Widow, luego Spider-Man: Far From Home pasa después de Avengers: Endgame, por lo que eso la posicionaría entre WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.
Finalmente, Spider-Man: No Way Home comienza exactamente al concluir Far From Home pero sus sucesos se extienden a lo largo de algunas semanas o meses y al final de la película en Nueva York ya es Navidad, lo que significa que coincide con Hawkeye en los últimos momentos de la película. Eso la coloca entre Eternals y Hawkeye o con solo esta última.
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