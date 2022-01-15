Esta es la suma que recibe el niño de Titanic a 25 años de su estreno.

Reece Thompson es el nombre del niño que participó en 'Titanic' cuando tenía 5 años y ahora que es un adulto, se sigue beneficiando del éxito de la película, a 25 años de distancia.

'Titanic' es una de las películas más exitosas desde su estreno hace más de 20 años, pues se convirtió en todo un clásico. En la cinta estelarizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, también apareció un niño que era uno de los pasajeros de la tercera clase que murió junto a su hermana y su mamá.

En una entrevista con Business Insider, el actor que ahora tiene 30 años reveló que sigue recibiendo dinero gracias a 'Titanic'. El actor comenzó su carrera como modelo infantil y a su mamá le llegó la oferta de participar en el filme.

“Resultó ser una de las películas más taquilleras de la historia, por lo que es bastante extraño verlo en retrospectiva. Mi mamá dijo: ‘Hagámoslo, será genial. Incluso si la película es mala, la veremos’”, reveló el histrión.

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Esta es la cantidad que recibe actualmente Thompson

Reece Thompson dijo que tras trabajar en la película le pagaron cerca de 25 mil dólares y todo fue depositado en una cuenta bancaria para poder administrar sus gastos de manutención o de su educación.

Años después del estreno siguió recibiendo regalías, con cheques por varios miles de dólares cada tres meses, pero conforme pasó el tiempo la cantidad se redujo a 100 y 300 dólares mensuales.

“Es curioso porque esto ya no está presente en mi mente. No es que piense: ‘Oh ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque del Titanic?’ pero cuando sucede es como decir: ‘Oh, genial, 100 dólares extras”.

El actor se sorprende de seguir recibiendo dinero del trabajo que realizó en una película que se estrenó hace ya casi 25 años.

“Hubo un par de veces que dije: ‘Éste es un cheque de 250. Esta película tiene 25 años y eso es bastante extraño, pero espero que siga ganando mucho porque eso significa más dinero para mí’”.

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