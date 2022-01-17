Marvel revela cuatro escenas eliminadas en la película Eternals.

La plataforma Disney+ agregó a su catálogo de enero 2022 la película Eternals, con el plus de tener cuatro escenas que fueron eliminadas en el corte que salió en los cines.

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La gran polémica de Eternals

Cabe recordar que Eternals se estrenó desatando una gran polémica, pues además de que la prohibieron en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar por la escena de un apasionado beso, las críticas no fueron las mejores.

Además, en esta cinta participa Salma Hayek, quien ha sido calificada por algunos críticos de cine como alguien que no estuvo a la altura del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Las escenas eliminadas de Eternals

Y es que con su estreno en Disney+, Marvel reveló cuatro escenas que habían sido eliminadas, mismas con las que se puede conocer a profundidad a sus personajes. Las escenas están disponibles en la plataforma.

Cada una de las escenas tienen un nombre diferente, Movies es la primera y en ella aparecen gran parte de los personajes viajando en un barco y se habla sobre la carrera como actor de cine de Kingo, interpretado por Kumail Nanjiani.

La segunda escena es Nostalgia, en ella Makkari, interpretada por la actriz Lauren Ridloff, y Sprite, a quien da vida Lia McHugh, sostienen un diálogo reflexionando sobre los motivos por los que deben seguir ayudando a la humanidad.

Gravity es la tercera escena y en ella se puede ver a Phastos, interpretado por el actor Brian Tyree Henry, mientras tiene una conversación con su hijo por videollamada y divagan sobre el sistema solar, algo que le ayuda a terminar con la emergencia de la trama en la cinta.

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Una de las escenas favoritas en redes sociales es Small Talk, en ella se puede ver una vez más a Sprite hablando con Dane Whitman en el Museo de Historia Natural sobre su relación con Sersi, pues le advierte que ésta podría tener grandes problemas.

