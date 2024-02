Usher llevó la nostalgia ‘dosmilera’ al show del medio tiempo del Super Bowl LVIII

¡De lujo! ¡Increíble! Usher se lució con su presentación en el show medio tiempo del Super Bowl 2024, con invitados inesperados y un sin fin de sorpresas en su increíble show, patrocinado por Apple Music.

Al ritmo de Nice & slow, Usher comenzó a cantar con todo el talento que lo caracteriza, agregando un show de luces que hicieron reventar al Allegiant Stadium entero. ¡Puso a bailar a miles de aficionados en esta gran final de la NFL, con su presentación al centro de la cancha!

Las sorpresas que dio Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024

El cantante estadounidense que hace pocos días lanzó su último álbum, se lució con las sorpresas que dio durante su show del medio tiempo en el Super Bowl 2024.

Quien se llevó también la noche también fue Alicia Keys con su presentación y su vestimenta en color rojo, tocando un piano y que hizo despertar los comentarios en redes sociales de inmediato, pues lució espectacular.

El cantante y compositor también deslumbró a todos al quitarse la camisa y mostrar un cuerpo realmente torneado, ¡se ve que se preparó físicamente muy bien para esta presentación!

H.E.R. fue alguien que también se llevó la noche al aparecer en el escenario con una guitarra roja, pues sorprendió a todos ya que el color azul es representativo de su famosa guitarra H.E.R. Signature Stratocaster, la cual está fabricada en México y tiene un precio de lista de 1,099,99 dólares.

El famoso tema Turn Down for What, que se hizo famoso en el 2013, fue interpretado por Lil John y llevó a otro nivel este show de medio tiempo. A poco tiempo de terminar, la presentación de Ludacris hizo retumbar el Allegiant Stadium con la canción Yeah.

Así se vivió la presentación de Usher en el Medio Tiempo del Super Bowl LVIII.



¿Qué te pareció? 🏈😎#MiRazónEs #RitualNFL pic.twitter.com/RBNaWrj4eC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 12, 2024

¿Qué canciones cantó Usher en el show del medio tiempo?

Con una vestimenta en color blanco y beige, Usher hizo retumbar la final de la NFL con las siguientes canciones: