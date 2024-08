Vanessa Claudio explota contra Brandon Valenzuela por su mala actitud

Brandon Valenzuela es uno de los académicos de la nueva generación, lamentablemente su rendimiento durante los primeros días no ha sido el mejor, debido a que su actitud y positivismo no es bueno, ya que él siente que no es suficientemente bueno para estar dentro de La Academia. En Camino a La Fama, se ha visto su desarrollo estas primeras dos semanas, Vanessa Claudio ha sido testigo del autosabotaje de Brandon, por lo que este jueves rompió el silencio sobre lo que piensa del académico.

¿Qué dijo Vanessa Claudio de Brandon Valenzuela?

La conductora de La Academia: Camino a La Fama, Vanessa Claudio, desde el primer día vio un potencial en Brandon Valenzuela, puesto que en el programa se plasma el desarrollo de cada uno de los académicos, pero Vanessa junto con Ricardo notaron una actitud negativa en específico con Brandon, debido a que él ha dicho en varias ocasiones que no cree tener lo necesario para estar dentro de la competencia y aunque ya han platicado con él; director, maestros, coach de vida, no ha logrado cambiar su actitud. Vanessa no se contuvo en el programa del día de hoy y expresó su sentir sobre el caso de Brandon:

Basta ya Brandon, de verdad me tienes cansada, lo tengo que decir, yo quiero ver al Brandon artista en el escenario, que se quiera comer todo, que aproveche esta oportunidad y solamente veo “ay me duele esto, ay tengo queja, ay no puedo”...

La conductora hizo énfasis en que es una constante de quejas con Brandon, pero dejó claro que le cae bien y cree que el académico tiene talento y potencial para destacar, pero está cansada de escuchar su negatividad. Ricardo Casares apoyó los comentarios de Vanessa, él está de acuerdo en que el académico tiene que demostrar su talento, pues Héctor Martínez, director de La Academia, ha contado que el casting de Brandon fue impresionante, por lo que muchos se encuentran a la espera de ver una presentación espectacular por parte de Valenzuela en el tercer concierto, como una mejora de su trabajo constante dentro de La Escuela de La Academia.

